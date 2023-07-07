Тюменские власти устроят торги за ржавые машины

Ранее «Наш Город» писал, что тюменской Росимущество в апреле и мае этого года проводило торги по продаже конфискованных иномарок. Nissan Almera 2015 года выпуска тогда продавали всего за 265 тысяч рублей, Toyota RAV4 (2014 г.в) — немногим более 1 миллиона рублей.