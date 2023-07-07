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Тюменские власти устроят торги за ржавые машины

7 июля 2023, 05:13
Фото: 1MI

Тюменские власти устроят торги за ржавые автомобили

Власти Тюменской области выставили на продажу два автомобиля ГАЗ-31105 2008 года выпуска и ГАЗ 3221 2007 года выпуска.
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Тюмень

Стоимость первого авто 63 тысячи рублей, второго — 167 тысяч рублей. В описании к лотам указано, что состояние обеих машин удовлетворительное.

«На кузове присутствуют следы повреждения лакокрасочного покрытия, а также коррозии металла. В салоне присутствуют следы естественного износа. Двигатель не запускался, определить работоспособность узлов и агрегатов не представляется возможным, так как требуется проведение диагностических работ», — отмечено в сообщении.

Также отмечено, что ранее автомобили уже выставлялись на торги. Однако аукционы были признаны несостоявшимися из-за недостаточного числа заявок и несвоевременной оплаты денежных средств за авто в соответствии с договором.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 июля включительно. Подведение итогов запланировано на 10 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменской Росимущество в апреле и мае этого года проводило торги по продаже конфискованных иномарок. Nissan Almera 2015 года выпуска тогда продавали всего за 265 тысяч рублей, Toyota RAV4 (2014 г.в) — немногим более 1 миллиона рублей.

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