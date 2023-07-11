В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится и когда?

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Компания одержала победу по итогам аукциона по земельному участку в границе улиц Камчатская — Дамбовская. Специализированный застройщик «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент» предложил за землю 1 миллион 59 тысяч рублей, подняв начальную стоимость в 70 раз (с 15,1 тысячи рублей).
Интересно, что на участие в аукционе СБК выставила сразу три своих предприятия — СЗ Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент», «СЗ Запсибжилстрой», «СЗ СБК». Также участие в торгах принимала еще компания ООО «Сибстройвек». Всего было подано семь заявок — СЗ ФЭНСИ, СЗ «Крылья» и ООО «Регион Девелопмент» не были допущены к участию в аукционе.
По условиям аукциона, в течение 15 лет СЗ «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент» должен будет снести 163 нежилых объекта, в числе которых склады и гаражи, после чего возвести многоквартирные жилые дома, школу на 1200 мест, детский сад на 104 места и поликлинику. Также здесь появятся общежития, паркинги, площадки для спорта, заведения общепита.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на аукцион выставлены два участка на ДОКе площадью около 90 гектаров. Стоимость первого лота составляет 114,6 тысяч рублей, второго — 245,8 тысяч рублей.