В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится и когда?

Интересно, что на участие в аукционе СБК выставила сразу три своих предприятия — СЗ Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент», «СЗ Запсибжилстрой», «СЗ СБК». Также участие в торгах принимала еще компания ООО «Сибстройвек». Всего было подано семь заявок — СЗ ФЭНСИ, СЗ «Крылья» и ООО «Регион Девелопмент» не были допущены к участию в аукционе.