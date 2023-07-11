nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится и когда?

11 июля 2023, 11:15
Фото: 1MI

В Тюмени застроят район возле улицы Камчатской

Застройкой земельного участка в Тюмени площадью 49,6 гектаров в районе Лесобазы в рамках реализации программы комплексного развития территорий займется группа компаний «СБК».
Сюжет
Тюмень

Компания одержала победу по итогам аукциона по земельному участку в границе улиц Камчатская — Дамбовская. Специализированный застройщик «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент» предложил за землю 1 миллион 59 тысяч рублей, подняв начальную стоимость в 70 раз (с 15,1 тысячи рублей).

Интересно, что на участие в аукционе СБК выставила сразу три своих предприятия — СЗ Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент», «СЗ Запсибжилстрой», «СЗ СБК». Также участие в торгах принимала еще компания ООО «Сибстройвек». Всего было подано семь заявок — СЗ ФЭНСИ, СЗ «Крылья» и ООО «Регион Девелопмент» не были допущены к участию в аукционе.

По условиям аукциона, в течение 15 лет СЗ «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент» должен будет снести 163 нежилых объекта, в числе которых склады и гаражи, после чего возвести многоквартирные жилые дома, школу на 1200 мест, детский сад на 104 места и поликлинику. Также здесь появятся общежития, паркинги, площадки для спорта, заведения общепита.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на аукцион выставлены два участка на ДОКе площадью около 90 гектаров. Стоимость первого лота составляет 114,6 тысяч рублей, второго — 245,8 тысяч рублей.

Читайте также:
Из-за роста курса валют тюменцы переписывают ценники на квартирыОпасная погода: в Тюменской области объявлены оранжевое и желтое предупреждения«До этого пел песни»: тюменцы нашли труп мужчины рядом с домом
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Торги#Земельные участки#КРТ#Тюменская область
Подпишитесь
«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК
Сегодня, 01:10
«Риск летального исхода»: как помочь домашнему животному перенести тюменскую жару
Сегодня, 07:45
Беременную тюменскую звезду шоу «Мужское/Женское» лишили родительских прав
Сегодня, 11:19
После срочной — на фронт: в зоне СВО погиб сержант из Тюменской области
Сегодня, 07:54
Бабушка vs детский омбудсмен. Тоболячка недовольна работой Андрея Степанова
Сегодня, 08:55