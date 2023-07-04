Администрация Тюмени выставила на торги под КРТ еще два участка на ДОКе

В рамках реализации программы комплексного развития территорий на земельных участках построят среднеэтажные и многоэтажные, школы, детсады, медицинские учреждения. Также в планах организовать зоны для отдыха и прогулок. Проекты намерены реализовать в течение 8-10 лет.