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Администрация Тюмени выставила на торги под КРТ еще два участка на ДОКе

4 июля 2023, 07:51
Фото: 1MI

Администрация Тюмени выставила на торги под КРТ два участка на ДОКе

Администрация Тюмени выставила на аукцион еще два участка на ДОКе общей площадью около 90 гектаров.
Сюжет
Тюмень

Торги объявлены по земельному участку в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезд Летний, Чекистов площадью 24,82 гектаров и улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улиц Железнодорожная база, переулка Береговой общей площадью 64,33 гектара.

Стоимость первого лота составляет 114,6 тысяч рублей, второго — 245,8 тысяч рублей. Сумма задатка для участия в аукционе для каждого земельного участка — 20 миллионов рублей. Торги запланированы на 8 августа.

На Яровславской — Рылеева — Саратовской и улицах Чекистов, Оловянникова, проезд Летний снесут 16 многоквартирных домов и 102 частных строения. На втором земельном участке под снос попадут 7 многоквартирных домов, 2 из которых признаны аварийными, 143 частных дома, 19 объектов строительства, один недострой.

В рамках реализации программы комплексного развития территорий на земельных участках построят среднеэтажные и многоэтажные, школы, детсады, медицинские учреждения. Также в планах организовать зоны для отдыха и прогулок. Проекты намерены реализовать в течение 8-10 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что ранее тюменские власти выставили на аукцион участок на ДОКе в квадрате улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, Киевская, Комсомольская. Начальная стоимость земли составляет 107,3 тысячи рублей.

Участок также предназначен под КРТ. Под снос здесь пойдут попадут более сотни домов, из которых шесть многоквартирных, 99 — частные.

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