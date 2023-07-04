Администрация Тюмени выставила на торги под КРТ еще два участка на ДОКе

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Published Сегодня, 07:51
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Торги объявлены по земельному участку в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезд Летний, Чекистов площадью 24,82 гектаров и улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улиц Железнодорожная база, переулка Береговой общей площадью 64,33 гектара.
Стоимость первого лота составляет 114,6 тысяч рублей, второго — 245,8 тысяч рублей. Сумма задатка для участия в аукционе для каждого земельного участка — 20 миллионов рублей. Торги запланированы на 8 августа.
На Яровславской — Рылеева — Саратовской и улицах Чекистов, Оловянникова, проезд Летний снесут 16 многоквартирных домов и 102 частных строения. На втором земельном участке под снос попадут 7 многоквартирных домов, 2 из которых признаны аварийными, 143 частных дома, 19 объектов строительства, один недострой.
В рамках реализации программы комплексного развития территорий на земельных участках построят среднеэтажные и многоэтажные, школы, детсады, медицинские учреждения. Также в планах организовать зоны для отдыха и прогулок. Проекты намерены реализовать в течение 8-10 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее тюменские власти выставили на аукцион участок на ДОКе в квадрате улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, Киевская, Комсомольская. Начальная стоимость земли составляет 107,3 тысячи рублей.
Участок также предназначен под КРТ. Под снос здесь пойдут попадут более сотни домов, из которых шесть многоквартирных, 99 — частные.