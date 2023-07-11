«До этого пел песни»: тюменцы нашли труп мужчины рядом с домом

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
«Рядом с домом по улице Щербакова, 96, лежит труп. Приехала полиция», — сообщили очевидцы.
И добавили, что два часа назад во дворе дома был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Который громко пел песни.
В Следственном комитете по Тюменской области информацию о ЧП подтвердили. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
«Каких-либо внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено», — отметили в СК.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе прохожие обнаружили тело мертвого 40-летнего мужчины на улице Тимофея Чаркова. На месте ЧП работали следователи.