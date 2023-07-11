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«До этого пел песни»: тюменцы нашли труп мужчины рядом с домом

11 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI

Тюменцы обнаружили труп мужчины рядом с домом

Труп 30-летнего мужчины обнаружили сегодня жители тюменского дома по улице Щербакова, 96. Информация об этом появилась в социальных сетях.
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Тюмень
Фото: ЧС Тюмень
«Рядом с домом по улице Щербакова, 96, лежит труп. Приехала полиция», — сообщили очевидцы.

И добавили, что два часа назад во дворе дома был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Который громко пел песни.

В Следственном комитете по Тюменской области информацию о ЧП подтвердили. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

«Каких-либо внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено», — отметили в СК.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе прохожие обнаружили тело мертвого 40-летнего мужчины на улице Тимофея Чаркова. На месте ЧП работали следователи.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Труп#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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