Из-за роста курса валют тюменцы переписывают ценники на квартиры

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За второй квартал рост цен составил 1%. В среднем сегодня квартиру на вторичном рынке можно купить за 5,7 миллионов рублей. Такие данные представили аналитики федерального портала «Мир квартир».
По данным исследования, квадратный метр с начала года подорожал в 63 городах из 70. И только в 7 подешевел.
Наибольший рост стоимости квадратного метра зафиксирован в Пензе (+17,4%), Новокузнецке (+16,6%), Магнитогорске (+16,3%), Челябинске (+16,2%), Тольятти (+12%), Кирове (+11,4%), Владикавказе (+11,4%), Астрахани (+10,9%), Нижнем Тагиле (+10,8%) и Кургане (+10,8%).
Уменьшились ценники в Калининграде (–3,1%), Санкт- Петербурге (–1,9%), Москве (–1,6%), Сочи (–1,5%), Перми (–1,2%), Белгороде (–1%) и Севастополе (–0,6%).
«Вторичный рынок недвижимости показал себя более устойчивым в этом году, чем первичный: квартиры на нем подорожали сильнее и в большем количестве городов. В отличие рынка новостроек, где из-за льготной и „околонулевой“ ипотеки надувался ценовой пузырь, „вторичка“ не была столь перегрета. Поэтому она оттягивала часть спроса с сегмента строящегося жилья. На рост цен повлияло и ослабление курса рубля: в таких ситуациях собственники склонны переписывать ценники в сторону повышения», — отметил генеральный директор портала Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число предложений по продаже квартир на вторичном рынке существенно сократилось. На портале Циан опубликовано всего 13 тысяч объявлений о продаже вторичной недвижимости, что на 30% меньше, нежели в начале года.