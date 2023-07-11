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Из-за роста курса валют тюменцы переписывают ценники на квартиры

11 июля 2023, 08:00
Фото: 1MI

Из-за ослабления рубля тюменцы переписывают ценники на квартиры

В Тюмени дорожают квартиры на вторичном рынке. За первое полугодие стоимость недвижимости увеличилась на 3,8%.
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Тюмень

За второй квартал рост цен составил 1%. В среднем сегодня квартиру на вторичном рынке можно купить за 5,7 миллионов рублей. Такие данные представили аналитики федерального портала «Мир квартир».

По данным исследования, квадратный метр с начала года подорожал в 63 городах из 70. И только в 7 подешевел.

Наибольший рост стоимости квадратного метра зафиксирован в Пензе (+17,4%), Новокузнецке (+16,6%), Магнитогорске (+16,3%), Челябинске (+16,2%), Тольятти (+12%), Кирове (+11,4%), Владикавказе (+11,4%), Астрахани (+10,9%), Нижнем Тагиле (+10,8%) и Кургане (+10,8%).

Уменьшились ценники в Калининграде (–3,1%), Санкт- Петербурге (–1,9%), Москве (–1,6%), Сочи (–1,5%), Перми (–1,2%), Белгороде (–1%) и Севастополе (–0,6%).

«Вторичный рынок недвижимости показал себя более устойчивым в этом году, чем первичный: квартиры на нем подорожали сильнее и в большем количестве городов. В отличие рынка новостроек, где из-за льготной и „околонулевой“ ипотеки надувался ценовой пузырь, „вторичка“ не была столь перегрета. Поэтому она оттягивала часть спроса с сегмента строящегося жилья. На рост цен повлияло и ослабление курса рубля: в таких ситуациях собственники склонны переписывать ценники в сторону повышения», — отметил генеральный директор портала Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число предложений по продаже квартир на вторичном рынке существенно сократилось. На портале Циан опубликовано всего 13 тысяч объявлений о продаже вторичной недвижимости, что на 30% меньше, нежели в начале года.

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