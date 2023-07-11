Из-за роста курса валют тюменцы переписывают ценники на квартиры

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число предложений по продаже квартир на вторичном рынке существенно сократилось. На портале Циан опубликовано всего 13 тысяч объявлений о продаже вторичной недвижимости, что на 30% меньше, нежели в начале года.