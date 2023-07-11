«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК

Несмотря на ход конем, совершенный вернувшейся компанией, собственники тоже не готовы были сдаваться. Они вновь обратились в суд и ГЖИ. Сегодня стало известно, что суд вновь встал на сторону жильцом и признал апелляционное решение, в котором компании вернули право владения домом, недействительным. А значит сейчас управляющей компанией, на основании этого решения, является радующая жителей дома УК «Приоритет». Однако жильцы спать спокойно не могут, они подозревают, что «Жилой район АИЖК» вновь будет принимать попытки вернуть право на управление элитным домом и может снова подкинуть проблем.