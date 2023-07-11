«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК

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Даже после того, как Калининский районный суд запретил ГЖИ по Тюменской области отдавать дом этой компании, она нашла способ вернуться к недовольным жителям.
«Мы, жители ЖК „Столичный“ (Первомайская 50), вдоволь утомившись от отписок, обещаний, самовольных закрытий заявок без выполнения элементарных действий по содержанию комплекса и его коммуникаций, решили сменить компанию от ООО „Жилой район АИЖК“ на другую компанию — „Приоритет““, — рассказывает один из жителей.
В июле прошлого года жильцы провели собрание для сбора бюллетеней с подписями жителей. При этом рядом с каждой подписью люди оставляли номер телефона, чтобы их ГЖИ по Тюменской области им могли позвонить и спросить мнения собственника лично.
Через 10 дней собрание организовала уже ООО «Жилой район АИЖК», в ходе встречи жильцы изъявили желание быть в счетной комиссии и иметь возможность лично проверить подписи в бюллетенях. Но, по словам собственников, им в этом было отказано.
«Отказ был грубым! И после этого „Жилой район АИЖК“ сразу собрание закончили и удалились», — говорят жители.
В августе 2022 года собственники собрали большинство подписей за смену УК, заполнили протокол и сдали его в ГЖИ. В свою очередь, «Жилой район АИЖК» должны были завершить свое голосование к сентябрю.
«Тем не менее, результатов объявлено не было, вследствие чего мы предположили, что они не собрали бюллетени, так как все жители выступили против их управления. Начались судебные обжалования нашего протокола, и эти тяжбы длились до января 2023 года. Когда все суды дали заключение, что наш протокол действителен и мы собрали голоса честно, то лишь 13 января 2023 года ГЖИ внесло в реестр лицензий УК „Приоритет“ наш дом, а „Жилой район АИЖК“, оставив дом в плачевном состоянии, покинули его», — вспоминают жильцы.
По словам жильцом, дом, которому не было и 10 лет, выглядел внутри так, будто это старая «сталинка». Жители дома убеждены, что к таким пугающим последствиям привело бездействие управляющей компании и невыполнение своих прямых обязательств.
Уже в марте 2023 года «Жилой район АИЖК» принесли в ГЖИ тот обещанный протокол от сентября 2022 года, в котором было указано, что большинство жителей желают видеть их в управе дома.
«Все жители просто негодовали! По прибытии в ГЖИ, для проверки сданных от их имени бюллетеней, мы только убедились в фальсификации наших подписей. Собрав все материалы, мы подали иск в суд», — сообщает житель дома №50 на улице Первомайской.
В ООО «Жилой район АИЖК» на звонок редакции не ответили, однако мы нашли протокол, предоставленный компанией суду. В нем сказано, что 97,5% жильцов в полном объеме поддерживают идею передачи полных прав на дом управляющей компании «Жилой район АИЖК». Также в этом документе указано, что 73,7% жильцов проголосовали «за» расторжение ранее заключенного договора об управлении домом.
Но в своем предположении о том, что подписи в этом протоколе не являлись подлинными, тюменцы оказались правы — суд признал его недействительным. А значит действительным оставался лишь протокол, поданный в ГЖИ жильцами дома, в котором было зафиксировано, что 89,08% жильцов согласны сменить старую управляющую компанию на УК «Приоритет». Но и на этом дело не закончилась.
«УК „Жилой район АИЖК“ каким-то образом оспорили решение Калининского суда о том, что их протокол не имеет силы. И после этого, в начале прошлой недели в ГЖИ им дали право вернуть дом в управление на основании того протокола», — возмущенно говорят жильцы.
В решении суда, где рассматривалась жалоба на решение о признании протокола недействительным и снятии полномочий с управляющей компании указано, что «обстоятельства оспаривания в судебном порядке решений общих собраний, касающихся выбора управляющей компании, не влекут приостановления ее деятельности, а в случае удовлетворения соответствующих требований предусмотрен порядок внесения сведений в реестр лицензий». В выводе сказано, что предыдущее решение суда подлежит отмене, так как оно постановлено с нарушением норм процессуального права.
Несмотря на ход конем, совершенный вернувшейся компанией, собственники тоже не готовы были сдаваться. Они вновь обратились в суд и ГЖИ. Сегодня стало известно, что суд вновь встал на сторону жильцом и признал апелляционное решение, в котором компании вернули право владения домом, недействительным. А значит сейчас управляющей компанией, на основании этого решения, является радующая жителей дома УК «Приоритет». Однако жильцы спать спокойно не могут, они подозревают, что «Жилой район АИЖК» вновь будет принимать попытки вернуть право на управление элитным домом и может снова подкинуть проблем.
Ведь компанией «Жилой район АИЖК» руководит Артем Завьялов, который также занимает руководящую должность еще в трех УК — «ЕСК», «Айвазовский» и «Никольский». Эти компании часто фигурируют в конфликтах и вызывают спорные отзывы у жителей. Так, в доме под управой «Айвазовского» этим летом уже жаловались на бездействие компании — дома атаковали клещи.
Сейчас дела у ООО «Жилой район АИЖК» идет плачевно. За год выручка упала на 9%, а чистая прибыль вовсе — на 71%. Можно предположить, что это и стало причиной ярой борьба компании за «хлебный» дом, который смело можно причислить к элитным. К тому же 70% компании принадлежат Елене Низамовой, которая также руководит прибыльной и растущей в доходах группой компаний «ЭНКО», что может также указывать на связи компании с влиятельными людьми.
А потому не исключено, что АИЖК так просто дом «Приоритету» не отдаст. Учитывая приближающуюся необходимость капитального ремонта, после чего у УК в Тюменской области часто резко вырастает прибыль, можно предположить, что и последнее решение суда будет оспариваться компанией в суде.