«Ради показухи»: жители дома по Карла Маркса в Тюмени объявили войну УК

Вот уже несколько лет жители Калининского округа борются со своей УК. Ранее мы писали об этой истории. Подвал дома затоплен, он не проветривается. Крыша прохудилась, на ней поселились голуби, принесшие с собой клещей. У жильцов первого этажа в квартирах плесень и грибок. Отчаявшиеся тюменцы писали письма в прокуратуру, ГЖИ, губернатору, МЧС, МВД и президенту.