«Ради показухи»: жители дома по Карла Маркса в Тюмени объявили войну УК

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Вот уже несколько лет жители Калининского округа борются со своей УК. Ранее мы писали об этой истории. Подвал дома затоплен, он не проветривается. Крыша прохудилась, на ней поселились голуби, принесшие с собой клещей. У жильцов первого этажа в квартирах плесень и грибок. Отчаявшиеся тюменцы писали письма в прокуратуру, ГЖИ, губернатору, МЧС, МВД и президенту.
Неравнодушные горожане добились того, чтобы из ГЖИ им прислали проверку. В ходе которой госструктуры обязали УК «Монолит» очистить чердак от мусора и голубей. А также устранить проблемы повреждения жалюзийной решетки и отсутствия решеток на карнизах. В ГЖИ дали конкретные сроки для устранения неполадок.
Однако, как сообщили нашему изданию жильцы этого дома, представители «Монолита» устранили не все неполадки на крыше. Чердак очищен от мусора не полностью, а жалюзи и карнизы так и не заменены.
«Сделали для показухи. Убрали небольшой кусочек на чердаке и отправили фотоотчет в ГЖИ», — рассказала жительница дома Ирина.
В ближайших планах у людей с Карла Маркса собрать подписи с целью переизбрать совет дома и УК. По словам горожан, их управдом закрывает глаза на действия представителей компании. «Он с ними заодно», — сообщают разъяренные жильцы.
«Мы надеемся, что у нас будет УК, которая хотя бы будет разговаривать с нами. Которая будет реагировать своевременно на наши жалобы. Устранять их. Второе на что мы надеемся, что наш дом смогут признать ограниченно пригодным для жилья. Мы писали губернатору, хотели, чтобы он разрешил провести такую процедуру», — рассказал жилец дома Андрей.
Горожане написали письмо губернатору Тюменской области с обращением дать поручение межведомственной комиссии провести такую процедуру. Ответное письмо было передано в департамент ЖКХ и подписано помощником заместителя губернатора Винником Д. А.
«Мы не понимаем, почему нам не дали четкий ответ на поставленный вопрос. Почему в письме от губернатора расписался начальник электроснабжения. А главное почему в нашем доме ремонт начали с проводки, хотя у нас протекает крыша», — сообщили тюменцы.
В Департаменте ЖКХ горожан уверили, что отдел капитального ремонта входит в управление СЭС, поэтому начальник этой системы имеет полное право подписывать обращения. Тем не менее почему на письма, адресованные губернатору, отвечают иные госструктуры становится неясно. Тем более, что в Департаменте ЖКХ уверили, что они точно не занимаются вопросами, связанными с процедурой, признающей дом ограниченно пригодным. А тот ответ, что получили жильцы дома является окончательным.
Тюменцы совершенно отчаялись, думая, что процедуру о непригодности жилья им провести не удастся. Однако, позднее из Департамента поступил звонок с сообщением о том, что ответ является промежуточным. В скором времени ответы на обращение, написанное на имя губернатора, должны прийти из ГЖИ и администрации
Горожане воодушевлены как никогда. Общая беда в лице управляющей компании объединила жильцов этого дома. Тюменцы готовы собрать подписи, чтобы отказаться от «Монолита». А сейчас они параллельно отправляют письма во всевозможные госструктуры, надеясь на то, что кто-то из властей обратит внимание на их дом и поможет жителям района.
Заметим также, что долгие месяцы «Наш город» пытается связаться с управляющей компанией, чтобы уточнить их позицию по скандальному вопросу. Звонили в офис и в этот раз. Однако ни тогда, ни сейчас — добиться комментариев от организации не удалось.