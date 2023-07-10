Тюменцы не могут вылететь из Сочи более 12 часов из-за непогоды

Временно было остановлено движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Участок трассы А-147 Адлер — Веселое также был перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. Сразу несколько самолетов накануне отправили на запасной аэродром. Кроме того, были остановлены поезда из Сухума в Москву и Санкт-Петербург из-за закрытия ж/д участка Гагра — Цандрипш в Абхазии.