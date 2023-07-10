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Тюменцы не могут вылететь из Сочи более 12 часов из-за непогоды

10 июля 2023, 03:45
Фото: 1MI

Тюменцы не могут вылететь из Сочи более 12 часов из-за непогоды

Жители Тюмени не могут улететь из Сочи из-за обрушившихся на город ливней. Задержаны от восьми до тринадцати часов три рейса авиакомпаний Аэрофлот, Ямал и UTair.
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Тюмень

По данным онлайн-табло Рощино рейс авиакомпании Ямал и UTair прибудет в Тюмень в 11:15 (вместо 01:45), Аэрофлота — в 15:40 (вместо 02:55). Из Тюмени утренние рейсы в Сочи были направлены по расписанию. Сообщаются о задержке на 10 часов рейса Тюмень — Сочи авиакомпании Аэрофлот — к морю тюменцы вылетят только в 16:20.

В эти выходные дни на Сочи обрушились мощнейшие дожди. В ночь на воскресенье в результате залпового ливня в Сочи выпало около 80 мм осадков. Вследствие чего вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей.

Временно было остановлено движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Участок трассы А-147 Адлер — Веселое также был перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. Сразу несколько самолетов накануне отправили на запасной аэродром. Кроме того, были остановлены поезда из Сухума в Москву и Санкт-Петербург из-за закрытия ж/д участка Гагра — Цандрипш в Абхазии.

В воскресенье в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое.

По информации метеорологов, сегодня в Сочи дожди продолжатся. В течение суток ожидается выпадение более 40 мм осадков.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на пять часов был задержан рейс Тюмень — Салехард по техническим причинам. Вылета самолета в аэропорту ожидали около 40 человек.

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