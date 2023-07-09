В Гилевской роще установили 10 новых арт-объектов. Видео

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Все фигуры сделаны из природных материалов — веток и шишек. По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, неповторимый стиль прослеживается в каждой скульптуре.
«Особой популярностью пользуются арт-объекты „Добрый еж“, „Бабочка“, „Мишка“, „Заяц“, „Лось“, а в скульптуру „Кораблик“ можно даже влезть, чем охотно и занимаются юные посетители рощи», — сообщил Руслан Кухаук.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на смотровой площадке по улице Володарского установили бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого. Торжественное открытие памятника запланировано на 12 июля.