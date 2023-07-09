nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Изображение материала

Лежаков свободных нет: что происходит на тюменских пляжах?

9 июля 2023, 11:42
Фото: 1MI
Жители Тюмени делятся фотографиями и видео с пляжей в социальных сетях. По словам горожан, на платных городских пляжах отдыхает много людей — свободных лежаков нет.
Сюжет
Тюмень
Видео: Типичная Тюмень
«Такая обстановка сейчас на платном пляже „Липовое“. Свободных лежаков нет, но можно разместиться на полотенце», — отмечают горожане.
Видео: Тюмень с огоньком

Аналогичная ситуация сложилась и на Верхнем Бору, на Мысу — горожане массово едут поближе к водоемам.

Фото: 2 ГИС

Между тем, на городских трассах сегодня практически свободно — на данный момент движение затруднено в районе базы отдыха Верхний бор, на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское. Также пробка образовалась в возле поселка Боровский — там произошло ДТП.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие три дня установится аномальная жара. Синоптики обещают повышение температуры воздуха до +36 и выше. В ГИБДД водителям рекомендуют по возможности отменить поездки на дальние расстояния, а в МЧС напоминают о правилах безопасности на воде.

Читайте также:
Тюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жарыВ Тюмени появился памятник Владимиру ВысоцкомуВ Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
#Общество#Новости тюмени#Пляж#Пляжи Тюмени#База отдыха#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
Вчера, 05:01
В Тюмени резко вырастут цены на автомобили. Почему?
Вчера, 07:36
«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона
7 июля, 10:06
На Тюмень надвигаются аномально жаркая погода и грозы
Вчера, 03:50
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
7 июля, 01:00
«Такой был светлый и приятный человек»: в Тюменской области простились с бойцом
7 июля, 15:47