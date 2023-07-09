Лежаков свободных нет: что происходит на тюменских пляжах?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие три дня установится аномальная жара. Синоптики обещают повышение температуры воздуха до +36 и выше. В ГИБДД водителям рекомендуют по возможности отменить поездки на дальние расстояния, а в МЧС напоминают о правилах безопасности на воде.