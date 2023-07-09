Лежаков свободных нет: что происходит на тюменских пляжах?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
«Такая обстановка сейчас на платном пляже „Липовое“. Свободных лежаков нет, но можно разместиться на полотенце», — отмечают горожане.
Аналогичная ситуация сложилась и на Верхнем Бору, на Мысу — горожане массово едут поближе к водоемам.
Между тем, на городских трассах сегодня практически свободно — на данный момент движение затруднено в районе базы отдыха Верхний бор, на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское. Также пробка образовалась в возле поселка Боровский — там произошло ДТП.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие три дня установится аномальная жара. Синоптики обещают повышение температуры воздуха до +36 и выше. В ГИБДД водителям рекомендуют по возможности отменить поездки на дальние расстояния, а в МЧС напоминают о правилах безопасности на воде.