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Итоги недели в Тюмени: застрелили террориста, пекло +40, рост цен на авто

9 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI
Под Тюменью поймали террориста. В областной столице могут подорожать атомобили зарубежного производства, а нарушителей ПДД начали ловить с помощью беспилотников. Между тем в Тюменской области сохраняется аномальная жара, из-за чего продолжают мелеть реки.
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Итоги

Силовики застрелили террориста под Тюменью

Перестрелка произошла 4 июля около деревни Кукушка в Исетском районе, возле распределительного узла «Транснефть».

При попытке задержания мужчина начал стрелять. Сотрудники ФСБ были вынуждены убить его ответным огнём.

В следственном комитете РФ по Тюменской области сообщили, что, по данным расследования, теракт пытался устроить 38-летний тюменец, разделяющий идеологию украинского военизированного объединения. В его планах было осуществить подрыв объекта ТЭК.

По информации телеграм-канала «Повернутые на войне Z», данная личность могла работать продавцом-менеджером. Исходя из данных того же источника, магазин, где он был трудоустроен, до сих пор открыт, а его владелец находится на свободе.

Источник: Силовики застрелили террориста со взрывчаткой под Тюменью
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Пекло до +40 градусов ожидаются в областной столице с 11 июля

Во вторник воздух в областной столице в дневные часы прогреется до +34 градусов, а в среду — до +37 градусов, по данным сервиса «Гисметео». Жара сохранится до четверга.

По предварительной информации синоптиков, немного прохладнее станет лишь к концу неделю — в пятницу в ясное время суток ожидается +24 градуса и пойдёт дождь.

Жара как в Турции: тюменцам обещают 40-градусное пекло. Надолго?
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Аномальная жара сказывается на уровне воды в Тюменской области

В регионе продолжают мелеть реки из-за жары, отсутствия дождей и ввиду антропогенных причин.

Так, жители Тобольска сообщают, что уровень воды в Иртыше понизился. Вчера он составлял -29 см. В последний раз минимальный уровень воды в реке 8 июля был зарегистрирован 2 года назад — тогда он был -84 см.

В областной столице уровень воды в Туре вчера составлял -64 см. Два года назад 8 июля он был намного меньше — 21 см над нулевой отметкой.

В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
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В областной столице резко подорожают автомобили

В областном центре могут повыситься цены на автомобили. Это связано с ослаблением курса рубля, предположил тюменский политолог Андрей Русаков. Он отметил, что подорожают также другие зарубежные товары, которые ввозятся в нашу страну в том числе из Китая.

Стоимость отечественной продукции при этом для тюменцев существенно не увеличится.

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Водители на тюменской трассе подверглись атаке дронов

В нашем регионе нарушителей ПДД начали ловить с помощью беспилотников. Первым оштрафовали автомобилиста из Истетского района.

По информации телеграм-канала «Тюмень N 1», нарушение зафиксировали 6 июля.

Ранее в Ишиме дорогой «Порше» влетел в ограждение частного дома, в результате пострадал 37-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

На тюменской трассе водители подверглись атаке дронов. Видео
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#Елена Чебоксарова#Итоги#Итоги недели#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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