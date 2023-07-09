Итоги недели в Тюмени: застрелили террориста, пекло +40, рост цен на авто

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
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Updated Сегодня, 16:10
Перестрелка произошла 4 июля около деревни Кукушка в Исетском районе, возле распределительного узла «Транснефть».
При попытке задержания мужчина начал стрелять. Сотрудники ФСБ были вынуждены убить его ответным огнём.
В следственном комитете РФ по Тюменской области сообщили, что, по данным расследования, теракт пытался устроить 38-летний тюменец, разделяющий идеологию украинского военизированного объединения. В его планах было осуществить подрыв объекта ТЭК.
По информации телеграм-канала «Повернутые на войне Z», данная личность могла работать продавцом-менеджером. Исходя из данных того же источника, магазин, где он был трудоустроен, до сих пор открыт, а его владелец находится на свободе.
Во вторник воздух в областной столице в дневные часы прогреется до +34 градусов, а в среду — до +37 градусов, по данным сервиса «Гисметео». Жара сохранится до четверга.
По предварительной информации синоптиков, немного прохладнее станет лишь к концу неделю — в пятницу в ясное время суток ожидается +24 градуса и пойдёт дождь.
В регионе продолжают мелеть реки из-за жары, отсутствия дождей и ввиду антропогенных причин.
Так, жители Тобольска сообщают, что уровень воды в Иртыше понизился. Вчера он составлял -29 см. В последний раз минимальный уровень воды в реке 8 июля был зарегистрирован 2 года назад — тогда он был -84 см.
В областной столице уровень воды в Туре вчера составлял -64 см. Два года назад 8 июля он был намного меньше — 21 см над нулевой отметкой.
В областном центре могут повыситься цены на автомобили. Это связано с ослаблением курса рубля, предположил тюменский политолог Андрей Русаков. Он отметил, что подорожают также другие зарубежные товары, которые ввозятся в нашу страну в том числе из Китая.
Стоимость отечественной продукции при этом для тюменцев существенно не увеличится.
В нашем регионе нарушителей ПДД начали ловить с помощью беспилотников. Первым оштрафовали автомобилиста из Истетского района.
По информации телеграм-канала «Тюмень N 1», нарушение зафиксировали 6 июля.
Ранее в Ишиме дорогой «Порше» влетел в ограждение частного дома, в результате пострадал 37-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.