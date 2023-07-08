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В Тюмени резко вырастут цены на автомобили. Почему?

8 июля 2023, 07:36
Фото: 1MI

В Тюмени резко подорожают автомобили в этом году

Из-за ослабления курса рубля в Тюмени могут существенно вырасти цены на автомобили. Такое предположение озвучил тюменский политолог Андрей Русаков.
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Тюмень

По его словам, подорожание грозит всем товарам, которые возятся в Россию из-за рубежа, в том числе и из Китая. Стоимость продукции, которую производят на территории страны, существенно не увеличится.

Сегодня в Тюмени самая дешевая Lada Granta в базовой комплектации стоит около 700 тысяч рублей, стоимость комплектации Comfort начинается от 819 тысяч рублей. Отечественный УАЗ Patriot 2023 года выпуска можно приобрести 1 миллион 550 тысяч рублей. Кроссовер «Москвич 3» стоит не менее 2 миллионов рублей, в апреле цена составляла 1 миллион 970 тысяч рублей. Стоимость китайских иномарок начинается от 2 миллионов 449 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени правительство региона выставило на аукцион два ржавых автомобиля — ГАЗ-31105 2008 года выпуска и ГАЗ 3221 2007 года выпуска. Стоимость первого лота составляет 63 тысячи рублей, второго — 167 тысяч рублей.

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