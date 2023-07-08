В Тюмени резко вырастут цены на автомобили. Почему?

Сегодня в Тюмени самая дешевая Lada Granta в базовой комплектации стоит около 700 тысяч рублей, стоимость комплектации Comfort начинается от 819 тысяч рублей. Отечественный УАЗ Patriot 2023 года выпуска можно приобрести 1 миллион 550 тысяч рублей. Кроссовер «Москвич 3» стоит не менее 2 миллионов рублей, в апреле цена составляла 1 миллион 970 тысяч рублей. Стоимость китайских иномарок начинается от 2 миллионов 449 тысяч рублей.