Источник: Силовики застрелили террориста со взрывчаткой под Тюменью

По предварительной информации, данная личность собиралась устроить теракт. Мужчину обнаружили в лесу 4 июля. При попытке задержания подозреваемый начал стрелять — при себе у него были пистолеты Макаров и СВУ. Представителям правоохранительных органов пришлось убить его ответным огнём, сообщает издание Baza.