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Источник: Силовики застрелили террориста со взрывчаткой под Тюменью

5 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI

Силовики застрелили террориста со взрывчаткой под Тюменью

Перестрелка произошла возле распределительного узла «Траснефть» около деревни Кукушка Исетского района.

По предварительной информации, данная личность собиралась устроить теракт. Мужчину обнаружили в лесу 4 июля. При попытке задержания подозреваемый начал стрелять — при себе у него были пистолеты Макаров и СВУ. Представителям правоохранительных органов пришлось убить его ответным огнём, сообщает издание Baza.

В настоящее время неизвестно, действовал ли предполагаемый террорист самостоятельно или по чьим-то указаниям. Вероятно, его целью был распределительный узел «Траснефти» около деревни Кукушка Исетского района.

«Наш город» направил запрос в ФСБ по Тюменской области. Пока факт уничтожения террориста не подтвердили.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские силовики задержали террориста в Нижневартовске. Известно также, что сегодня был предотвращен теракт на объекте нефтегазовой отрасли на Сахалине.

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#Террористы#Елена Чебоксарова#Исетский район#ФСБ#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
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