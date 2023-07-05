Источник: Силовики застрелили террориста со взрывчаткой под Тюменью

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По предварительной информации, данная личность собиралась устроить теракт. Мужчину обнаружили в лесу 4 июля. При попытке задержания подозреваемый начал стрелять — при себе у него были пистолеты Макаров и СВУ. Представителям правоохранительных органов пришлось убить его ответным огнём, сообщает издание Baza.
В настоящее время неизвестно, действовал ли предполагаемый террорист самостоятельно или по чьим-то указаниям. Вероятно, его целью был распределительный узел «Траснефти» около деревни Кукушка Исетского района.
«Наш город» направил запрос в ФСБ по Тюменской области. Пока факт уничтожения террориста не подтвердили.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские силовики задержали террориста в Нижневартовске. Известно также, что сегодня был предотвращен теракт на объекте нефтегазовой отрасли на Сахалине.