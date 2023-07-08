В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
По словам жителей Тобольского района, Иртыш мелеет — в июле на реке появился небольшой остров. По данным гидропоста, уровень воды в Иртыше понизился на 4 сантиметра и сегодня составляет 29 сантиметров над нулевой отметкой. При этом, минимальный уровень 8 июля, 84 сантиметры был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 830 сантиметров, в 2007 году.
В тюменской Туре за последние сутки уровень воды не изменился и остался на прежнем уровне -68 сантиметров. В 2021 году 8 июля уровень составлял -21 сантиметр на нулем поста.
По словам директора Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталия Хорошавина, реки в Тюменской области мелеют по двум причинам — маловодье и антропогенные причины.
Эксперт отмечает, что из Иртыша, в бассейн которого входит Тура, забирают много воды Казахстан и Китай. Данное действие сказывается негативно не только на Иртыше, но и на тюменской реке.
«Раз из итоговой точки забирают воду, то и в Туре происходит то же самое, становится меньше воды» — поясняет Хорошавин 72.ру.
Еще два года назад ученые давали не самые радужные прогнозы по данной ситуации. Власти одного из китайских округов еще в 2021 году заявляли о том, что планируют увеличить забор воды из Иртыша до 4-5 кубокилометров. Также увеличивается забор воды из реки и Казахстаном.
Маловодье сегодня беспокоит не только жителей Тюменской, но и Омской области. Этот регион страдает больше других от обмеления Иртыша — сегодня уровень воды в реке в регионе опустился до -156 сантиметров над нулевой отметкой.
Пока в Тюменской области и у соседей мелеют реки, жители областной столицы просят городские и областные власти заняться расчисткой дна Туры. По словам горожан, в городской реке за годы скопилось много различного мусора, который сегодня можно наблюдать во время речных прогулок.