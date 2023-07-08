В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?

Еще два года назад ученые давали не самые радужные прогнозы по данной ситуации. Власти одного из китайских округов еще в 2021 году заявляли о том, что планируют увеличить забор воды из Иртыша до 4-5 кубокилометров. Также увеличивается забор воды из реки и Казахстаном.