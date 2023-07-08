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На Тюмень надвигаются аномально жаркая погода и грозы

8 июля 2023, 03:50
Фото: 1MI

В Тюмени 8 июля обещают жару до +27

Малооблачную без осадков и ветреную погоду обещают жителям Тюменской области в выходные дни синоптики.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам метеорологов, сегодня максимальная температура воздуха составит +24…+26, скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. В воскресенье, 9 июля, ожидается малооблачная погода, ночью термометры покажут +10…+15, днем +26…+31. В северных районах возможны кратковременные дожди.

В первый рабочий день, понедельник 10 июля, на юг региона придут грозы и аномальная жара. Ночью температура воздуха составит +16…+21, к полудню термометры поднимутся до +32…+37. Вероятны дожди, грозы, усиление ветра до 18 м/с.

Вторник и среда пройдут без осадков и ветре 9-11 м/с. Ночью ожидается +22…+23, днем до +37…+38.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени аномальная жара продлится до 14 июля, после чего резко похолодает до +12…+21 и пойдут дожди.

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