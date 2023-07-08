На Тюмень надвигаются аномально жаркая погода и грозы

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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По прогнозам метеорологов, сегодня максимальная температура воздуха составит +24…+26, скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. В воскресенье, 9 июля, ожидается малооблачная погода, ночью термометры покажут +10…+15, днем +26…+31. В северных районах возможны кратковременные дожди.
В первый рабочий день, понедельник 10 июля, на юг региона придут грозы и аномальная жара. Ночью температура воздуха составит +16…+21, к полудню термометры поднимутся до +32…+37. Вероятны дожди, грозы, усиление ветра до 18 м/с.
Вторник и среда пройдут без осадков и ветре 9-11 м/с. Ночью ожидается +22…+23, днем до +37…+38.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени аномальная жара продлится до 14 июля, после чего резко похолодает до +12…+21 и пойдут дожди.