На Тюмень надвигаются аномально жаркая погода и грозы

В первый рабочий день, понедельник 10 июля, на юг региона придут грозы и аномальная жара. Ночью температура воздуха составит +16…+21, к полудню термометры поднимутся до +32…+37. Вероятны дожди, грозы, усиление ветра до 18 м/с.