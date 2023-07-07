«Это же позорище»: тюменцы просят губернатора заняться расчисткой дна Туры

Также жители областной столицы выразили обеспокоенность по поводу качества воды и ее нехватки в перспективе. В свою очередь чиновники заверили, что все водоочистные сооружения в городе работают в штатном режиме. И, несмотря на уменьшение уровня, качество воды в реке стабильно — лабораторные исследования ресурса проводятся круглосуточно.