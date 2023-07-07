«Это же позорище»: тюменцы просят губернатора заняться расчисткой дна Туры

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
«Обмельчавшая Тура выглядит весьма печально. Но хочется обратить внимание администрации города на то, что пока вода на низком уровне (надеемся, что это временно, и что-то с этим сделают), хорошо бы почистить реку от мусора. Позорище же: у берега торчат сгнившие брёвна, металлические пруты, обломки бетонных плит. Губернатор Моор, решите уже проблему с рекой наконец-то! Оторвитесь там от своей предвыборной кампании и сделайте что-то по-настоящему полезное! Сколько можно закрывать глаза на эту проблему?», — обратились к властям горожане в сообществе «ЧС Тюмень».
Горожане подчеркнули, что за бездействие в отношении очистки водных ресурсов нужно вводить уголовную ответственность.
«Есть целые институты и отделы, которые должны заниматься данной проблемой. Но никто ничего не делает. Скоро будет так: „Почему в Тюмени набережная есть, а реки нет“», — посетовали тюменцы.
Также жители областной столицы выразили обеспокоенность по поводу качества воды и ее нехватки в перспективе. В свою очередь чиновники заверили, что все водоочистные сооружения в городе работают в штатном режиме. И, несмотря на уменьшение уровня, качество воды в реке стабильно — лабораторные исследования ресурса проводятся круглосуточно.
По данным гидропоста на 7 июля, уровень воды в Туре составляет -68 сантиметров над нулевой отметкой. За последние три дня он уменьшился на 3 сантиметра. Минимальный уровень 7 июля, -16 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 644 сантиметра, в 2003 году.
Из-за низкого уровня воды в Туре в Тюмени введен режим повышенной готовности с 6 июня 2023 года. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, в регионе ведется работа по выработке решений, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений.