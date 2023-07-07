Скандал на Андреевском озере: военные перекрыли подъезд к пляжу

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Местные жители отмечают, что причиной стал мусор, который отдыхающие оставляют на берегу озера.
«Поставили шлагбаум и поставили охранять его курсанта ТВВИКУ. Люди стали оставлять машины и ходить на пляж пешком», — сообщил «Нашему городу» тюменец Илья Ш.
Сейчас число отдыхающих у озера резко сократилось.
Напомним, что в ближайшее время синоптики обещают в Тюмени до + 40 градусов. Жара придёт в город 12 июля, в это время многие тюменцы скорее всего поедут на пляж.