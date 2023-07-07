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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Скандал на Андреевском озере: военные перекрыли подъезд к пляжу

7 июля 2023, 13:07

Дорога на пляж перекрыта: к озеру Андреевскому машины теперь не проедут

Дорогу на дикий пляж озера Андреевское перекопали. Теперь здесь большая яма, легковые машины тут больше не проезду, только вездеходы.

Местные жители отмечают, что причиной стал мусор, который отдыхающие оставляют на берегу озера.

«Поставили шлагбаум и поставили охранять его курсанта ТВВИКУ. Люди стали оставлять машины и ходить на пляж пешком», — сообщил «Нашему городу» тюменец Илья Ш.

Сейчас число отдыхающих у озера резко сократилось.

Напомним, что в ближайшее время синоптики обещают в Тюмени до + 40 градусов. Жара придёт в город 12 июля, в это время многие тюменцы скорее всего поедут на пляж.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Озеро Андреевское
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