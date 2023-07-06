Как выжить тюменцам в жуткую жару? Полезные советы врача

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По словам Ольги Малюгиной, первое и простое, что обязательно стоит делать в жару — это пить много воды. При том специалист утверждает, что организму для восполнения жидкости необходима не только чистая питьевая, но и минеральная вода. Например, «Нарзан» и «Ессентуки». Ну, а тем, кому минералка не по вкусу, могут добавить в чистую воду свежую мяту или лимон. Оба эти продукта отлично утоляют жажду.
— Если готовите себе подобный напиток, обязательно избегайте сиропов. Сахар сгущает кровь, что в свою очередь является дополнительной нагрузкой на организм. По той же причине в жару стоит отказаться от газированных напитков, сладкого чая и кофе, а также ограничить потребление алкоголя, — сообщила терапевт.
В жаркое время года лучше отказаться от слишком соленых продуктов, копченостей и жаренной пищи. Чтобы чувствовать себя легче и помочь справиться организму с духотой предпочтение стоит отдавать легкой пище.
— Супы и овощи, крупы, а также тушеные рыба и мясо. А еще блюда можно отварить или запечь, — подытожила Ольга.
Не нужно забывать про каждодневные процедуры. Так, утренний душ не только поможет быстрее проснуться, но и будет способствовать тому, чтобы ваш организм легче справлялся с жарой.
— Утренний душ можно завершить контрастным обливанием. Сначала теплый, затем стоит включить воду погорячее, чтобы согреться. А затем переключить кран, чтобы вода стала приятно прохладной. Это помогает тренировать мышцы сосудистой стенки. Подходы стоит повторить 3-4 раза. Таким образом вы наладите тонус своих сосудов и поддержите стабильное давление, — посоветовала врач.
Не стоит лишать себя возможности прогуляться ранним утром или поздним вечером. А вот в обеденное время с 11.00 до 16.00 лучше не пребывать долго на солнце без особой нужды. Пешая прогулка до и после работы является профилактикой отеков и застоя лимфы.
Высокая температура заставляет организм подстраиваться — ускорять метаболизм, чтобы теплоотдача была выше и за счет потения и выделения тепла выравнивать внутреннюю температуру. С целью поддержки этого механизма полезна дыхательная гимнастика, можно использовать методики Стрельниковой или Бутейко.
Собираясь на улицу, отдайте предпочтение натуральным тканям и свободному крою в одежде. Лен и хлопок светлых оттенков помогут вашему организму меньше перегреваться. Также доктор советует заранее убрать в морозильную камеру или холодильник то, что вы собираетесь надеть. Так по мнению медработника, вы точно ощутите морозную свежесть.
Если же из-за непогоды вам стало плохо на улице, то необходимо уйти с солнцепека в тень, присесть и попросить о помощи.
— При необходимости принять полулежащее положение, закинуть ноги на один уровень с туловищем. Попить воды или минералки мелкими глотками, возможно даже сбрызнуть лицо и шею водой, если позволяет обстановка, то и умыться прохладной водой. А также для профилактики будет полезен недорогой, но эффективный и высоко безопасный Элтацин по 1-2 таб под язык х 3 раза в день — 10 дней, — прокомментировала терапевт.
Чтобы оградить себя вне дома от обмороков и тепловых ударов, стоит избегать длительного пребывания на солнцепеке. При этом всегда необходимо надевать головной убор.
А еще можно сделать самодельный спрей и носить его с собой. Настойка перечной мяты, разведенная 1:1 с водой, хорошо освежит и подарит легкость.
Таким образом, самые простые советы всегда актуальны. Главное, побольше пить, избегать физических нагрузок и давать своему организму перезагрузиться и отдохнуть. Тем более, что синоптики прогнозируют смену температуры, а значит, что жара постепенно отступит.