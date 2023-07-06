Как выжить тюменцам в жуткую жару? Полезные советы врача

По словам Ольги Малюгиной, первое и простое, что обязательно стоит делать в жару — это пить много воды. При том специалист утверждает, что организму для восполнения жидкости необходима не только чистая питьевая, но и минеральная вода. Например, «Нарзан» и «Ессентуки». Ну, а тем, кому минералка не по вкусу, могут добавить в чистую воду свежую мяту или лимон. Оба эти продукта отлично утоляют жажду.