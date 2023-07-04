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Из-за жары в Тюменской области ввели ограничения на федеральных трассах

4 июля 2023, 11:20
Фото: 1MI

На федеральных трассах Тюменской области из-за жары введены ограничения

В Тюменской области на ряде участков федеральных дорог введены ограничения для грузовиков. Это связанно с жаркой погодой.
«На период жаркой погоды, с 4 июля, на территории Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа, вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — рассказали Ура.ру в пресс-службе компании «Уралуправдор».

Ограничения действуют на трасса Тюмень — Омск: с 10,6 по 375,8 км, Р-254 «Иртыш» с 99,8 по 194 км, Тюмень — ХМАО с 11,7 по 952,9 км.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за сильной жары тюменцам душно в автобусах.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Жара#Александр Мязин
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