Из-за жары в Тюменской области ввели ограничения на федеральных трассах

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
«На период жаркой погоды, с 4 июля, на территории Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа, вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — рассказали Ура.ру в пресс-службе компании «Уралуправдор».
Ограничения действуют на трасса Тюмень — Омск: с 10,6 по 375,8 км, Р-254 «Иртыш» с 99,8 по 194 км, Тюмень — ХМАО с 11,7 по 952,9 км.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за сильной жары тюменцам душно в автобусах.