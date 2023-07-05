В Тюмени ожидается пекло до +40 градусов

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Резкое повышение температуры ожидается 11 июля, но прогноз ещё может измениться. По данным Гисметео, днём воздух прогреется до + 38 градусов. Другие сервисы погоды прогнозируют до + 40. Напомним, что 6 июля в Тюмени прогнозируется пасмурная погода и небольшой дождь. При этом жара не спадёт.
В начале июня в Тюмени зафиксирована рекордная жара, воздух прогрелся до + 37 градусов. Подобного не было последние 80 лет. Ранее «наш город» сообщал, что из-за жары тюменцы уже падают в обмороки и получают тепловые удары.