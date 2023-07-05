В Тюмени ожидается пекло до +40 градусов

Резкое повышение температуры ожидается 11 июля, но прогноз ещё может измениться. По данным Гисметео, днём воздух прогреется до + 38 градусов. Другие сервисы погоды прогнозируют до + 40. Напомним, что 6 июля в Тюмени прогнозируется пасмурная погода и небольшой дождь. При этом жара не спадёт.