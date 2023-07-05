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В Тюмени ожидается пекло до +40 градусов

5 июля 2023, 13:37
Фото: 1MI

Синоптики ждут в Тюмени настоящее пекло до +40 градусов

В областной столице ожидается настоящее пекло. По данным онлайн-сервисов, воздух в городе может разогреться до рекордных +40 градусов.

Резкое повышение температуры ожидается 11 июля, но прогноз ещё может измениться. По данным Гисметео, днём воздух прогреется до + 38 градусов. Другие сервисы погоды прогнозируют до + 40. Напомним, что 6 июля в Тюмени прогнозируется пасмурная погода и небольшой дождь. При этом жара не спадёт.

В начале июня в Тюмени зафиксирована рекордная жара, воздух прогрелся до + 37 градусов. Подобного не было последние 80 лет. Ранее «наш город» сообщал, что из-за жары тюменцы уже падают в обмороки и получают тепловые удары.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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