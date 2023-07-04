Четверо детей утонули в тюменских водоемах с начала лета

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Спасатели призывают тюменцев соблюдать правила нахождения в воде.
«На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — отметили в региональном управлении МЧС.
Семеро погибших утонули в водоёмах, где купание было запрещено.
Ранее «наш город» сообщал, что к концу июня Роспотребнадзор разрешил тюменцам плавать в 10 водоёмах. 2 из них около Тюмени (Верхний Бор и Дельвер — акватория пруда Лесной).