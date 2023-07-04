nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Четверо детей утонули в тюменских водоемах с начала лета

4 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI

С начала лета в водоемах Тюменской области утонули 14 человек

На водных объектах Тюменской области уже утонули 14 человек. Среди них есть дети.

Спасатели призывают тюменцев соблюдать правила нахождения в воде.

«На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — отметили в региональном управлении МЧС.

Семеро погибших утонули в водоёмах, где купание было запрещено.

Ранее «наш город» сообщал, что к концу июня Роспотребнадзор разрешил тюменцам плавать в 10 водоёмах. 2 из них около Тюмени (Верхний Бор и Дельвер — акватория пруда Лесной).

Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водоемы#Александр Мязин
Подпишитесь
Кошмар на улице Луначарского: как тушили пожар в тюменской пятиэтажке
Сегодня, 07:17
«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы
Сегодня, 01:00
«Нахамил и выгнал из автобуса»: в Тюмени случилась стычка между водителем и женщиной
Сегодня, 09:08
«Битва за внучку»: бабушка из Тобольска жалуется на бездействие силовиков
Сегодня, 10:49
Красная жара: лесные пожары возвращаются в Тюменскую область
Сегодня, 10:35
Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу
Сегодня, 01:51