«Битва за внучку»: бабушка из Тобольска жалуется на бездействие силовиков

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Напомним, внучка Елены потеряла обоих родителей. В суде было установлено, что в 2019 году супруга Павла Осинцева выпала из окна своей квартиры и разбилась насмерть. На мужчину сначала завели дело по факту доведения до суицида, но позже статьи заменили на истязания и убийство. В ходе разбирательства факт истязаний не подтвердился, но за убийство жены мужчину отправили в колонию на 12 лет.
Ребенка сначала оставили с бабушкой Еленой, но позже родственники со стороны матери оспорили это решение и забрали ребенка. С тех пор мать Павла бьется за возвращение внучки к себе домой и право ее опекать. Она уже обращалась в полицию, к губернатору, к депутатам и в приемную президента. Но пока ей так и не удалось воссоединиться с ребенком.
«Назначено судебное заседание, где мы хотим отменить приказ органов опеки Тобольска, в котором мне отказано в назначении дополнительным опекуном моей внучки. Судья озвучила предположительное решение — приостановить рассмотрение до решения вопроса по делу об усыновлении. Мы с адвокатом высказали свою позицию — против приостановления», — рассказала «Нашему городу» Елена Осинцева.
Ее беспокоит, что девочке не позволено видеться с родной бабушкой. Хотя Осинцева уже получили разрешение на право быть опекуном для ребенка.
«В письменном ответе на мое обращение детский омбудсмен сообщает, что имеются психологические диагностики ребенка СРЦН Тобольска, в которых у ребенка нет привязанности ко мне. Но эти диагностики были обжалованы и на них проведена рецензия в ФСЭ Москвы», — говорит Осинцева.
Осинцева побывала и на приеме в областной прокуратуре, куда я обратилась с просьбой оказать содействие, бабушка хотела поздравить внучку с днем рождения.
«Был ответ: „да-да, конечно…“. Я уже два дня рождения, после того как внучка стала проживать с другими опекунами не имею возможности поздравить девочку. Но на мое напоминание о предстоящем дне рождения внучки, мне сказали, что они не имеют возможности приказывать законному представителю допускать меня к ребенку», — негодует Елена.
Однако это решение правомерное. Если ребенок закреплен за конкретным опекуном, то именно он отвечает за ребенка и его безопасность, а потому самостоятельно принимает решение о контактах с другими родственниками. Исключением являются лишь случаи, когда и у другого родственника есть права опекуна или родителя.
«Думаю, что на уровне региона проблему защиты прав ребенка разрешить невозможно. Ведь обращения к вице-губернатору, к Губернатору не дают желаемых мною результатов. Заявление о личном приеме к руководителю УМВД к Коломийцу Л.М. уже два месяца на рассмотрении», — жалуется Елена.
Мы давно следим за борьбой Елены Осинцевой, которая обратился уже практически во все возможные инстанции, чтобы воссоединиться с внучкой. Но мы также связались с источником редакции, который знаком с ситуацией, мнением силовых структур и лично контактировал с ребенком. Он уверяет, что у девочки все хорошо и Елене стоит оставить попытки стать опекуном, чтобы не навредить девочке.
«Она живет в хорошей квартире, ей покупают все необходимое. Ее любят и о ней заботятся, это видно. Я убежден, что девочке будет лучше в этой семье, чем с бабушкой в небольшой квартире со значительно меньшим доходом», — говорит источник.
Допускается, что отказы бабушка получает лишь из-за того, что в правоохранительных структурах известно о жизни девочки и ее благополучии.
«Скажу честно, нынешняя семья ребенка плохо настроена к Елене, потому что ее сын совершил тяжкое преступление и убил их родственницу. Это вполне очевидно. Я уверен, девочка вырастет и тогда сама решит, с кем хочет общаться. Но пока ей нет и 14 лет пусть о ней заботятся те, у кого больше возможностей и где ребенок точно чувствует себя хорошо», — сообщает инсайдер.
Известно, что и до Осинцевой была донесена эта информация, однако на ее решения она не повлияла.