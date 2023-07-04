«Битва за внучку»: бабушка из Тобольска жалуется на бездействие силовиков

Ребенка сначала оставили с бабушкой Еленой, но позже родственники со стороны матери оспорили это решение и забрали ребенка. С тех пор мать Павла бьется за возвращение внучки к себе домой и право ее опекать. Она уже обращалась в полицию, к губернатору, к депутатам и в приемную президента. Но пока ей так и не удалось воссоединиться с ребенком.