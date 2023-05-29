«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск

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Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Уже более полугода Осинцева ходит по всем возможным инстанциям, чтобы отыскать свою внучку. Она побывала на десятке личных приемов, среди которых визит к начальнику МО МВД «Тобольский» Долгих Д. Г.
«Ужасает факт того, что многие руководители прекрасно знают, что ситуация с ребенком под контролем СМИ, нарушая статью 59 ФЗ РФ о сроках рассмотрения обращения граждан и ответы, поставленные в обращении, должны соответствовать заданным вопросам, не желают или не могут дать объективных ответов», — негодует бабушка.
Однако некоторые визиты имели успех, так Осинцева смогла вновь обрести возможность стать опекуном для своей внучки. Ранее Елене в этом праве было отказано в связи с тем, что вторая бабушка ребенка подала апелляцию на решение суда о том, что девочка, оставшаяся без родителей, будет проживать с Осинцевой. Но позже это решение было оспорено и женщина получила новое заключение.
Также Осинцевой удалось возобновить дело на тобольских приставов, в связи с тем, что изначально, по решению суда, производство по предъявленным Осинцевой обвинениям к приставам Тобольска было прекращено. Однако Елена вновь попросила привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Тобольского МО СП Виталия Сидорова и его заместителя Надежду Мочихину за нарушение судебного решения и халатность и исполнительное производство было возобновлено.
Сейчас Осинцева не понимает, почему начальник Тобольского МО МВД Долгих Д. Г. в ответ на обращение, которое было подано на личном приеме еще 12 апреля 2023 года, отвечает не сам, а передает это право начальнику ОДН Казаченко Н.Н., действия которой Елена пытается обжаловать.
«На мое заявление от 21.04.2023 г. об ознакомлении с КУСП, начальник ОДН Казаченко Н.Н. дает исчерпывающий ответ: мы прекращаем с вами переписку. Гос.служащие, которые обязаны в течении 10 дней ознакомить заявителя с материалами проверки, не желают этого делать и прекращают переписку. И это еще не все… Я звоню на телефон доверия МВД по Тюменской области и прошу установить местонахождения моей внучки, но результатов нет», — рассказывает Осинцева.
Едена также регулярно звонит в приемную начальника УМВД по Тюменской области с просьбой записать на прием.
«Ответ шокирующий: „вы что не поняли, с вами прекращена переписка…“ и отключились», — цитирует Осинцева.
С 19 мая по 26 мая, по словам бабушки, она по несколько раз в день я звонила на два телефонных номера в приемную УМВД, но трубку никто не брал. А потому Осинцевой ничего не оставалось, как позвонить на горячую линию МВД РФ в Москву.
«Эврика! В приемной МВД в Тюмени вышли на связь и говорят: „на 8 июня мы записываем вас на прием к заместителю начальника Ярину Д. Л.“. Я им в ответ, мол, у меня есть ответ заместителя начальника Ярина, который я также намерена обжаловать. Меня необходимо записать к руководителю МВД в Тюмени, после чего сотрудник опять бросает трубку. Я несколько раз пыталась продолжить разговор — трубку снова не берут! Ну что, пришлось опять набирать Москву, снова на горячую линию МВД. Дозвонилась, объяснила ситуацию. Завтра буду пытаться снова звонить в приемную», — сообщает женщина.
31 мая в областной прокуратуре будет проводить прием и. о. прокурора Чернышев Ю.А. и Уполномоченный по правам ребенка Степанов А.Э., Елена уже записалась на этот прием, а также в приемную Президента и в приемную МВД.
Источник «Нашего города», знакомый с ситуацией, рассказал, что видел, где и как живет девочка, а потому ее точно нельзя считать пропавшей.
«Ребенок живет хорошо, можно сказать, как принцесса. У нее есть все необходимое и ей ничего не угрожает. В семье ее любят и стараются дать ей лучшее. Вероятно, бабушке пора принять тот факт, что девочку лучше оставить в покое, она и так очень многое пережила», — сообщает источник.
А потому вполне вероятно, что отказы Осинцева получает из-за того, что в правоохранительных структурах известно о жизни девочки и ее благополучии. Однако Елена не верит в эти убеждения и собирается дальше вести борьбу.