«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск

Однако некоторые визиты имели успех, так Осинцева смогла вновь обрести возможность стать опекуном для своей внучки. Ранее Елене в этом праве было отказано в связи с тем, что вторая бабушка ребенка подала апелляцию на решение суда о том, что девочка, оставшаяся без родителей, будет проживать с Осинцевой. Но позже это решение было оспорено и женщина получила новое заключение.