nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск

29 мая 2023, 06:51
Фото: nashgorod.ru
Тобольской бабушке отказывают в поиску пропавшей внучки

Тобольской бабушке отказывают в поиске внучки

Елену Осинцеву отказываются принимать правоохранители, на ее многочисленные запросы с просьбой разыскать ребенка, который перестал посещать детский сад отвечают — «вы что не поняли, с вами прекращена переписка…». Однако в этом деле есть нюанс.
Сюжет
Дети

Долгая борьба за внучку

Уже более полугода Осинцева ходит по всем возможным инстанциям, чтобы отыскать свою внучку. Она побывала на десятке личных приемов, среди которых визит к начальнику МО МВД «Тобольский» Долгих Д. Г.

«Ужасает факт того, что многие руководители прекрасно знают, что ситуация с ребенком под контролем СМИ, нарушая статью 59 ФЗ РФ о сроках рассмотрения обращения граждан и ответы, поставленные в обращении, должны соответствовать заданным вопросам, не желают или не могут дать объективных ответов», — негодует бабушка.

Однако некоторые визиты имели успех, так Осинцева смогла вновь обрести возможность стать опекуном для своей внучки. Ранее Елене в этом праве было отказано в связи с тем, что вторая бабушка ребенка подала апелляцию на решение суда о том, что девочка, оставшаяся без родителей, будет проживать с Осинцевой. Но позже это решение было оспорено и женщина получила новое заключение.

Также Осинцевой удалось возобновить дело на тобольских приставов, в связи с тем, что изначально, по решению суда, производство по предъявленным Осинцевой обвинениям к приставам Тобольска было прекращено. Однако Елена вновь попросила привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Тобольского МО СП Виталия Сидорова и его заместителя Надежду Мочихину за нарушение судебного решения и халатность и исполнительное производство было возобновлено.

Осинцева выиграла суд и оспорила отказ в опекунстве над пропавшей внучкой
Узнать подробнее

Бездействие и отказы

Сейчас Осинцева не понимает, почему начальник Тобольского МО МВД Долгих Д. Г. в ответ на обращение, которое было подано на личном приеме еще 12 апреля 2023 года, отвечает не сам, а передает это право начальнику ОДН Казаченко Н.Н., действия которой Елена пытается обжаловать.

«На мое заявление от 21.04.2023 г. об ознакомлении с КУСП, начальник ОДН Казаченко Н.Н. дает исчерпывающий ответ: мы прекращаем с вами переписку. Гос.служащие, которые обязаны в течении 10 дней ознакомить заявителя с материалами проверки, не желают этого делать и прекращают переписку. И это еще не все… Я звоню на телефон доверия МВД по Тюменской области и прошу установить местонахождения моей внучки, но результатов нет», — рассказывает Осинцева.

Едена также регулярно звонит в приемную начальника УМВД по Тюменской области с просьбой записать на прием.

«Ответ шокирующий: „вы что не поняли, с вами прекращена переписка…“ и отключились», — цитирует Осинцева.

С 19 мая по 26 мая, по словам бабушки, она по несколько раз в день я звонила на два телефонных номера в приемную УМВД, но трубку никто не брал. А потому Осинцевой ничего не оставалось, как позвонить на горячую линию МВД РФ в Москву.

«Эврика! В приемной МВД в Тюмени вышли на связь и говорят: „на 8 июня мы записываем вас на прием к заместителю начальника Ярину Д. Л.“. Я им в ответ, мол, у меня есть ответ заместителя начальника Ярина, который я также намерена обжаловать. Меня необходимо записать к руководителю МВД в Тюмени, после чего сотрудник опять бросает трубку. Я несколько раз пыталась продолжить разговор — трубку снова не берут! Ну что, пришлось опять набирать Москву, снова на горячую линию МВД. Дозвонилась, объяснила ситуацию. Завтра буду пытаться снова звонить в приемную», — сообщает женщина.

31 мая в областной прокуратуре будет проводить прием и. о. прокурора Чернышев Ю.А. и Уполномоченный по правам ребенка Степанов А.Э., Елена уже записалась на этот прием, а также в приемную Президента и в приемную МВД.

Тобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
Узнать подробнее

Где сейчас живет ребенок?

Источник «Нашего города», знакомый с ситуацией, рассказал, что видел, где и как живет девочка, а потому ее точно нельзя считать пропавшей.

«Ребенок живет хорошо, можно сказать, как принцесса. У нее есть все необходимое и ей ничего не угрожает. В семье ее любят и стараются дать ей лучшее. Вероятно, бабушке пора принять тот факт, что девочку лучше оставить в покое, она и так очень многое пережила», — сообщает источник.

А потому вполне вероятно, что отказы Осинцева получает из-за того, что в правоохранительных структурах известно о жизни девочки и ее благополучии. Однако Елена не верит в эти убеждения и собирается дальше вести борьбу.

#Алиса Вернер#Прокуратура#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Пропавшие дети#Поиск людей#Поиск человека#Тобольск#Тюмень
Подпишитесь
Более 250 тюменцев попадут под сокращение этим летом
Вчера, 06:18
Готовим шорты: сегодня в Тюмень придёт настоящая жара
Сегодня, 02:04
Мама утонувшего подростка рассказала о том, что произошло на озере Липовом
Вчера, 11:45
Ожидаются грозы: синоптики рассказали о погоде в июне
Вчера, 10:17
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
26 мая 07:45