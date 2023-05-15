Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
«Мне позвонил начальник отдела опеки Ильясов Р.Р. и предложил приехать и забрать заключение о том, что я могу быть удочерителем. Честно говоря, не ожидала такого доброго отношения ко мне», — рассказывает Елена Осинцева.
Сегодня она получила долгожданное заключение органов опеки о возможности быть усыновителем.
Ранее Осинцево в этом праве было отказано в связи с тем, что вторая бабушка ребенка подала апелляцию на решение суда о том, что девочка, оставшаяся без родителей, будет проживать с Осинцевой.
«Наш город» уже рассказывал о долгой борьбе Осинцевой за право воспитывать внучку. Сейчас Елена неизвестно, где находится ребенок и здоров ли он. Но правоохранительные органы отказываются возбуждать дело о пропаже девочки.