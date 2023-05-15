nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Изображение материала

Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки

15 мая 2023, 06:15
Фото: nashgorod.ru
Бабушка из Тобольска через суд добилась опеки над внучкой

Бабушка из Тобольска через суд добилась опеки над внучкой

Елена Осинцева ранее была лишена возможности стать опекуном для родной внучки, однако после поездок к столичным экспертам и обращению к адвокатам, женщина смогла восстановиться в правах на ребенка.
«Мне позвонил начальник отдела опеки Ильясов Р.Р. и предложил приехать и забрать заключение о том, что я могу быть удочерителем. Честно говоря, не ожидала такого доброго отношения ко мне», — рассказывает Елена Осинцева.

Сегодня она получила долгожданное заключение органов опеки о возможности быть усыновителем.

Ранее Осинцево в этом праве было отказано в связи с тем, что вторая бабушка ребенка подала апелляцию на решение суда о том, что девочка, оставшаяся без родителей, будет проживать с Осинцевой.

«Наш город» уже рассказывал о долгой борьбе Осинцевой за право воспитывать внучку. Сейчас Елена неизвестно, где находится ребенок и здоров ли он. Но правоохранительные органы отказываются возбуждать дело о пропаже девочки.

Читайте также:
Елена Осинцева смогла добиться возобновления дела тобольских судебных приставовТобольская бабушка в борьбе за общение с внучкой обратилась в приемную президента
#Алиса Вернер#Осинцева#Елена Осинцева
Подпишитесь
ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях
Сегодня, 09:04
Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой
Сегодня, 03:43
Воздух в Тюмени станет ещё опаснее: некоторым лучше не выходить из дома
Сегодня, 02:45
Молитвы о дожде пока не помогли: прогноз погоды на понедельник
Сегодня, 02:00
«Класс опасности — высокий»: в лесах сейчас действуют 8 пожаров
Сегодня, 03:20