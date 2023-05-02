«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
«Основная тема комментариев „потерпевших“ — я мать убийцы, которой нельзя позволять общаться с ребенком. Статья о моей проблеме вызвала отклик у людей, заставила усомниться в порядочности и правдивости противоположной стороны, однако были и негативные реакции, а потому считаю очень важным не откладывать в долгий ящик и ответить на резонансные вопросы», — заявила Осинцева.
Основная претензия к Елена Осинцевой — ее сын, который признан виновным в убийстве жены и отбывает срок в колонии. Это произошло еще в 2019 году, в начале октября супруга Осинцева выпала из окна своей квартиры и разбилась насмерть. По версии мужчины, он приехал к супруге за вещами, они начали ссориться, а после ссоры он отлучился попить воды, а когда вернулся, она уже выпала из окна. На место быстро приехали полицейские, но Осинцев, как рассказали родственники, закрылся в квартире.
Позже на мужчину сначала завели дело по факту доведения до суицида, но позже статьи заменили и в суде ему уже предъявляли истязания и убийство.
Осинцев до последнего не признавал свою вину в случившемся, ситуацию даже обсуждали на Первом канале в ходе программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Кульминацией этой программы был полиграф, тестирование на котором проходил Осинцев, в самом конце было показано видео, где мужчина, подключенный к датчикам, говорит, что не убивал свою жену и он не причастен к ее смерти, полиграфолог сделал вывод, что это — правда.
Тогда глава СК РФ Александр Быстрыкин поручил подробно разобраться в этом деле, чтобы суд мог вынести справедливое решение. В ходе разбирательства факт истязаний не подтвердился, но за убийство мужчину отправили в колонию на 12 лет.
После этого трагического события девочка лишилась обоих родителей.
Большую часть своей жизни ребенок проживал с Еленой, по словам Осинцевой, с внучкой у нее были очень теплые и доверительные отношения.
«Что касается моего сына — Павла Осинцева, могу сказать, что проработав в органах МВД почти 10 лет, он имел огромный список грамот, благодарностей, дипломов, также медаль за отличие в службе. Но на мне поставили крест после того суда. На фоне этих событий все встали на сторону матери погибшей и сочли, что ребенок должен быть с ней. Но ведь никто не знал, что у ее детей тоже есть судимости за тяжкие преступления», — говорит Осинцева.
В распоряжении редакции имеется приговор Тобольского суда в отношении сына второй бабушки ребенка — Маргановой Т. Часто именно на ее сторону встают люди, знакомые с ситуацией и считающие, что Елена Осинцева, как «мать убийцы» не имеет морального права на общение с ребенком.
«6 июля 2004 года Тобольский городской суд вынес приговор сыну Маргановой за совершение убийства человека с особой жестокостью — „перелом гвоздодером костей основания черепа, ушиб головного мозга, приведшим к отеку и дислокации головного мозга“. Этот факт был озвучен на суде по изменению места жительства ребенка в июне 2020 года, в то время, когда мой сын только подозревался. Но никто тогда не называл Марганову матерью убийцы», — с недоумением говорит Осинцева.
Также в апреле 2010 года дочь Маргановой была направлена на 6 месяцев для прохождения курса лечения в центр «Ступени». В материалах дела указано, что женщина предприняла попытку свести счеты с жизнью.
Отметим, что изначально, по решению суда Тобольска, девочку было решено оставить с Еленой Осинцевой, однако бабушка с другой стороны оспорила это решение в суде Тюменской области и стала опекуном ребенка.
Елена не понимает, на каком основании в суде было принято такое решение, так как в психологическом заключении кандидата в опекуны Маргановой Т. указано, что она отличается «средним уровнем самоконтроля и низким уровнем эмоциональной устойчивости», а также «переменчива в отношениях и неустойчива в интересах, может отстаивать свою точку зрения, но не брать на себя ответственность».
«Я освобождена от обязанностей опекуна лишь по причине возможного недопонимания между бабушками, только из-за апелляции в областном суде! Органы опеки отказывают мне в назначении опекуном, не смотря на положительную характеристику и мою бесконечную борьбу за блгополучие внучки», — говорит Елена Осинцева.