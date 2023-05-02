«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы

Основная претензия к Елена Осинцевой — ее сын, который признан виновным в убийстве жены и отбывает срок в колонии. Это произошло еще в 2019 году, в начале октября супруга Осинцева выпала из окна своей квартиры и разбилась насмерть. По версии мужчины, он приехал к супруге за вещами, они начали ссориться, а после ссоры он отлучился попить воды, а когда вернулся, она уже выпала из окна. На место быстро приехали полицейские, но Осинцев, как рассказали родственники, закрылся в квартире.