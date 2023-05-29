«Ребенка украли или спасли?»: мать сообщила, что ее дочь похитили у школы №15

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В редакцию обратились со следующим заявлением: «из школы №15 была похищена девочка 7 лет (имя ребенка). Похитители — ряженные приставы, при содействии заместителя директора, якобы, по решению суда».
Вскоре в СМИ появился ряд публикаций спорного содержания, изъятие ребенка называли незаконным. «Наш город» обратился к маме девочки — Ольге Гришковец, однако говорить с корреспондентом без последующего согласования текста она отказалась.
«Только, если публикация будет находиться под моим чутким контролем. Мне уже хватит переделанного материала от всех источников», — сказала Ольга.
Но детали дела рассказали в судебной системе. По их данным, женщину ограничили в родительских правах, а девочку передали органу опеки и попечительства.
«В части передачи ребенка органу опеки суд принял решение к немедленному исполнению. С иском в суд обратилось Управление социальной защиты населения Тюмени, указав, что гражданка ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери», — рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Также в суде было установлено, что Гришковец скрывает место жительства своего ребенка от органов опеки, а также от администрации лечебного и образовательного учреждений.
К версии событий от Ольги Гришковец появились серьезные вопросы.
Как выяснилось, еще в июне 2022 года дочка Ольги была госпитализирована и ей сделали операцию. Однако до срока выписки, обозначенным врачом, женщина забрала девочку и увезла ее в неизвестном направлении. В суде было обозначено, что этим она поставила жизнь девочки под угрозу.
Ребенок вновь посетил врачей в июле, тогда врачи приняли решение о немедленной госпитализации, так как состояние девочки ухудшалось. Мать возражала против лучения в больнице и через три дня забрала дочь и вновь уехала.
В марте 2023 года ребенок перестал ходить в школу, что вызывало серьезное беспокойство. Органы опеки несколько раз предупреждали женщину о необходимости изменить свое отношение к вопросу воспитания ребенка, но она должных выводов не сделала, а на суды не являлась.
После чего и было выписано решение немедленного исполнения.
После того, как девочку изъяли, шум вокруг этой истории поднялся с новой силой. Мать была недовольна тем, что ребенка забрали из школы, не уведомив ее об этом.
Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к судебным приставам Тюменской области.
«В указанном вами случае судебный пристав действовал в рамках закона. Было исполнено решение суда немедленного исполнения. В соответствии с ч.2 ст. 24 закона „Об исполнительном производстве“ при исполнении решения суда немедленного исполнения судебный пристав-исполнитель вправе принимать меры без предварительного уведомления лиц, участвовавших в исполнительном производстве.
В результате принятых мер решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказали в пресс-службе судебный приставов «Нашему городу».
Источник «Нашего города» знакомый с ситуацией рассказал, что в школе уже давно возникло опасение, касающееся условий воспитания девочки. Скандалы с участием Ольги возникали неоднократно. Многие местные учителя, после общения с ребенком, обращались в администрацию с вопросами о его жизни и благополучии. Допускалась мысль, что девочку нужно спасать, так как ее здоровье вызывало серьезное беспокойство.
Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре «Семья», куда дети помещаются по решению органов опеки. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова.
«Решение суда — закон, его все обязаны исполнять. Но оспорить решение суда — это право любого гражданина, при этом, кроме самого гражданина никто этого не может сделать. У мамы девочки есть это право. Сейчас ситуация находится под контролем, сегодня повода для беспокойства нет. В прессе сейчас звучит много всего, но нужно верить официальным источникам, а не пересказывать страхи и не пугать людей. В данном случае было ограничение родительских прав — эта мера имеет временный характер, а потому нужно присмотреться к аргументам, которые отражены в судебном решении и с ними работать», — рассказал «Нашему городу» Андрей Степанов.