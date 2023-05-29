«Ребенка украли или спасли?»: мать сообщила, что ее дочь похитили у школы №15

Как выяснилось, еще в июне 2022 года дочка Ольги была госпитализирована и ей сделали операцию. Однако до срока выписки, обозначенным врачом, женщина забрала девочку и увезла ее в неизвестном направлении. В суде было обозначено, что этим она поставила жизнь девочки под угрозу.