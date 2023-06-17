В Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в дискредитации ВС РФ

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По словам Аллы Фатхелисламовой, жительницы Ялуторовского района, полиция составила протокол на прошлой неделе. На женщину написала заявление некая Анна Васильевна Коробкова.
«В доносе были напечатаны такие мои слова: „Когда началась в****, я телевизор смотрела, переживала за чужих, плакала. Когда сына в армию забрали и из воинской части перебросили на границу Украины, я стала больше переживать и плакать“», — рассказала тюменка «Подъему».
Женщина предположила, что протокол на нее составили из-за одного слова. Фатхелисламова утверждает, что хотела сфотографировать протокол, но ей не позволили. Свою вину тюменка признавать отказывается.
«Любое решение суда я готова принять достойно. А говорить я могу всё, что на сердце, у нас в России давно демократия», — отметила женщина.
Известно, что сын Аллы Фатхелисламовой, 19-летний Афанасий, погиб в конце 2022 года в Белгородской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 13 июня в Аромашевсском районе похоронили погибшего на Украине 30-летнего Виталия Ширшова. У него остались жена и дети.