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В Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в дискредитации ВС РФ

17 июня 2023, 15:11
Фото: 1MI

В Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в дискредитации армии

В Тюменской области на мать погибшего срочника составили протокол о «дискредитации армии» после выхода интервью на видеохостинге YouTube.
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Тюмень

По словам Аллы Фатхелисламовой, жительницы Ялуторовского района, полиция составила протокол на прошлой неделе. На женщину написала заявление некая Анна Васильевна Коробкова.

«В доносе были напечатаны такие мои слова: „Когда началась в****, я телевизор смотрела, переживала за чужих, плакала. Когда сына в армию забрали и из воинской части перебросили на границу Украины, я стала больше переживать и плакать“», — рассказала тюменка «Подъему».

Женщина предположила, что протокол на нее составили из-за одного слова. Фатхелисламова утверждает, что хотела сфотографировать протокол, но ей не позволили. Свою вину тюменка признавать отказывается.

«Любое решение суда я готова принять достойно. А говорить я могу всё, что на сердце, у нас в России давно демократия», — отметила женщина.

Известно, что сын Аллы Фатхелисламовой, 19-летний Афанасий, погиб в конце 2022 года в Белгородской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 13 июня в Аромашевсском районе похоронили погибшего на Украине 30-летнего Виталия Ширшова. У него остались жена и дети.

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