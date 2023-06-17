Александр Моор вручил аттестаты тюменским кадетам. Фото

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Торжественная церемония выпуска 87 кадетов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы состоялась сегодня в Тюмени.
«Наши орлы! Поздравил с окончанием учёбы кадетов Тюменского президентского кадетского училища. Талантливые, умные ребята. В этом году 18 золотых медалистов, 24 окончили училище на отлично», — сообщил губернатор Александр Моор в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатора Тюменской области Ямала и Югры подписали трехсторонне соглашение о сотрудничестве сроком до 2035 года. Церемония состоялась на полях полях ПМЭФ-2023.