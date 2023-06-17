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Александр Моор вручил аттестаты тюменским кадетам. Фото

17 июня 2023, 11:48
Фото: тг-канал Александр Моор

Губернатор Моор вручил аттестаты будущим военным в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Выпускной выпускникам Тюменского президентского кадетского училища аттестаты.
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Тюмень

Торжественная церемония выпуска 87 кадетов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы состоялась сегодня в Тюмени.

«Наши орлы! Поздравил с окончанием учёбы кадетов Тюменского президентского кадетского училища. Талантливые, умные ребята. В этом году 18 золотых медалистов, 24 окончили училище на отлично», — сообщил губернатор Александр Моор в своем тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатора Тюменской области Ямала и Югры подписали трехсторонне соглашение о сотрудничестве сроком до 2035 года. Церемония состоялась на полях полях ПМЭФ-2023.

Ямал, Югра и Тюменская область договорились о сотрудничестве
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кадеты#Аттестация#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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