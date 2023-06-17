На тюменских дорогах произошло 10 ДТП с участием диких животных

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
«Перед Каскарой косули по дороге пешком ходят и не боятся машин. Хорошо что данный участок там был освещен, будьте осторожны на трассе за городом», — сообщают очевидцы.
Водители также отмечают, что косули частенько выбегают на проезжую часть и на тобольской трассе.
«Между Каскарой и Борками они часто бегают. Там и лисы, и зайцы, и гуси дикие. К воде добраться пытаются, возможно. Река находится справа от дороги», — сообщают водители.
По данным Госохотдепартамента Тюменской области, с начала июня в регионе произошло десять ДТП с участием диких животных. 9 июня в Тюменском районе в поселке Червишево сотрудниками ДПС был остановлен водитель автомобиля, в багажнике которого находилось две туши незаконно добытых косуль.
Ранее «Наш Город» писал, что рыбаки обнаружили в реке рядом с деревней Медянка Тобольского района мертвых выпотрошенных осетров. Тюменцы предположили, что это дело рук браконьеров.