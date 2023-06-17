nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Изображение материала

На тюменских дорогах произошло 10 ДТП с участием диких животных

17 июня 2023, 10:41
Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

В Тюменской области произошло 10 ДТП с участием диких животных

Тюменские автовладельцы сообщают, что в районе деревни Каскара в ночное время суток на автодороги выбегают косули. При этом лесные животные совсем не боятся автомобилей.
Сюжет
Тюмень
«Перед Каскарой косули по дороге пешком ходят и не боятся машин. Хорошо что данный участок там был освещен, будьте осторожны на трассе за городом», — сообщают очевидцы.

Водители также отмечают, что косули частенько выбегают на проезжую часть и на тобольской трассе.

«Между Каскарой и Борками они часто бегают. Там и лисы, и зайцы, и гуси дикие. К воде добраться пытаются, возможно. Река находится справа от дороги», — сообщают водители.

По данным Госохотдепартамента Тюменской области, с начала июня в регионе произошло десять ДТП с участием диких животных. 9 июня в Тюменском районе в поселке Червишево сотрудниками ДПС был остановлен водитель автомобиля, в багажнике которого находилось две туши незаконно добытых косуль.

Ранее «Наш Город» писал, что рыбаки обнаружили в реке рядом с деревней Медянка Тобольского района мертвых выпотрошенных осетров. Тюменцы предположили, что это дело рук браконьеров.

Тюменские рыбаки обнаружили мертвых осетров на берегу реки
Узнать подробнее
Читайте также:
В тюменской деревне 4-летнего мальчика укусила змеяТюменец обнаружил останки древнего членистоного в городском сквере
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ДТП#Видео
Подпишитесь
Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
Вчера, 06:57
В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5
Вчера, 07:30
Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?
Вчера, 04:02
Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе
Вчера, 10:13
В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
Вчера, 04:28
Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей
Вчера, 08:00