На тюменских дорогах произошло 10 ДТП с участием диких животных

По данным Госохотдепартамента Тюменской области, с начала июня в регионе произошло десять ДТП с участием диких животных. 9 июня в Тюменском районе в поселке Червишево сотрудниками ДПС был остановлен водитель автомобиля, в багажнике которого находилось две туши незаконно добытых косуль.