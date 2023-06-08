Известные российские блогеры раскритиковали состояние дорог в Ростовской области

Видео поездки получило более 1,5 миллиона просмотров, а пользователи сети обратили внимание на плохое состояние дорог не только в селах, но и в самом Ростове-на-Дону. Горожане жалуются на огромные ямы и лужи, которые создают проблемы для безопасного передвижения, и отмечают, что городские власти просто игнорируют их обращения, лишь обещая выделение денег на ремонт.