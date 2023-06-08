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Published Сегодня, 20:01

Modified Сегодня, 20:03

Updated Сегодня, 20:03

Известные российские блогеры раскритиковали состояние дорог в Ростовской области

8 июня 2023, 20:01
Блогер Валя Карнавал совершила поездку в село Новобатайск, где прошло ее детство. Описывая ужасное состояние дорог, она подняла проблему, которую разделяют миллионы интернет-пользователей.

В видеотрансляции, которую Карнавал вела по пути в Новобатайск, она выражает свое возмущение состоянием дорог, заявляя, что за 21 год ее родной Кагальницкий район не видел ни одного ремонта.

Видео поездки получило более 1,5 миллиона просмотров, а пользователи сети обратили внимание на плохое состояние дорог не только в селах, но и в самом Ростове-на-Дону. Горожане жалуются на огромные ямы и лужи, которые создают проблемы для безопасного передвижения, и отмечают, что городские власти просто игнорируют их обращения, лишь обещая выделение денег на ремонт.

Проблема плохих дорог в Ростовской области была поднята несколько раз за последние два месяца в региональных и федеральных СМИ. Даже президент коснулся этой проблемы во время своего визита в регион, но ситуация продолжает оставаться плачевной.

К тому же министерство транспорта региона часто попадает в сводки УФАС (Федеральная антимонопольная служба). Арбитражный суд недавно подтвердил законность решения УФАС, уличившего министерство в поддержке картельного сговора. Региональный минтранс увеличивал объем закупок на содержание автомобильных дорог, чтобы обеспечить победу определенных участников, включая ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Интересно отметить, что в течение 2012–2020 годов руководящие должности на первом из этих предприятий занимал действующий министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

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