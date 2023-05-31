nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

"Ростех" запускает массовое производство медицинского оборудования в России

31 мая 2023, 12:08
Госкорпорация "Ростех" объявила о начале массового производства медицинского оборудования в России, включая аппаратуру для УЗИ, реанимации, анестезии и неотложной помощи.

Данный шаг будет осуществляться через создание единого центра, ответственного за разработку, продвижение и сервисное обслуживание такой продукции, который будет координировать работу около 30 предприятий.

По оценкам госкорпорации "Ростех", внутренний рынок медицинских изделий в России составляет около 600 миллиардов рублей ежегодно. Однако, на сегодняшний день не менее 70% потребностей в этой сфере покрывают поставщики из других стран. Целью "Ростеха" является снижение зависимости от импорта и обеспечение страны надежным и доступным медицинским оборудованием от отечественных производителей, пишут Известия.

Подпишитесь
Арбитражи мая: свиньи-банкроты, налоги завода главы Антипинского НПЗ и 1 млрд долга
Сегодня, 08:07
«Была бронь»: отец через суд пытается вернуть мобилизованного сына
Сегодня, 08:44
«Нашествие клещей»: жители одного из микрорайонов жалуются на бездействие УК
Сегодня, 06:20
Новый график социальных выплат и повышение пенсий: что изменится с 1 июня
Вчера, 15:39
Под крышей дома своего. Эксперты рассказали о семейной ипотеке в Тюмени
Сегодня, 05:12
Эксперты призывают поспешить с открытием вклада
Сегодня, 06:52