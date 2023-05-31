"Ростех" запускает массовое производство медицинского оборудования в России

По оценкам госкорпорации "Ростех", внутренний рынок медицинских изделий в России составляет около 600 миллиардов рублей ежегодно. Однако, на сегодняшний день не менее 70% потребностей в этой сфере покрывают поставщики из других стран. Целью "Ростеха" является снижение зависимости от импорта и обеспечение страны надежным и доступным медицинским оборудованием от отечественных производителей, пишут Известия.