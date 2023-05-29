nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 12:23

Published 29 мая 12:23

Modified Вчера, 23:35

Updated Вчера, 23:35

Изображение материала

Тюменским студентам-айтишникам регион будет доплачивать к стипендии до 3 тысяч рублей

29 мая 2023, 12:23
Фото: 1MI
Студенты тюменских вузов, заключившие целевые договоры о целевом обучении по ряду ИТ-профессий, дополнительно получат стипендию от региона в размере до трех тысяч рублей, сообщает департамент информатизации Тюменской области.
«Прием на целевое обучение направлен на удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности для нужд Тюменской области», — пояснили в профильном ведомстве.

Департамент, который выступает в качестве заказчика, заключает договоры о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по специальностям:

  • «Информационная безопасность» (бакалавриат);
  • «Компьютерная безопасность» (специалитет);
  • «Информационная безопасность автоматизированных систем» (специалитет).

Постановлением правительства Тюменской области в 2023 году для студентов, заключивших с департаментом договоры о целевом обучении установлена мера поддержки в размере 1 500 рублей в месяц. Студентам четвертого и пятого курсов, которые показывают отличные результаты в обучении полагается ежемесячная выплата до 3 000 рублей.

Претенденты на заключение договоров о целевом обучении в 2023 году будут определены конкурсным отбором.

Подпишитесь
Жители Тюмени готовы заплатить от 3 до 11 млн рублей за отдых в Таиланде и Сейшелах
Вчера, 14:23
Жители Тюмени готовы заплатить от 3 до 11 млн рублей за отдых в Таиланде и Сейшелах
Вчера, 14:23
120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки
Вчера, 04:49
Новые авиарейсы стали доступны жителям Тобольска с 1 июня
Вчера, 10:23
На Тюменскую область обрушится штормовой ветер и гроза
Вчера, 10:20
Ягод не будет: тюменцам запретили ходить в лес до конца июня
Вчера, 10:12