Тюменским студентам-айтишникам регион будет доплачивать к стипендии до 3 тысяч рублей

Постановлением правительства Тюменской области в 2023 году для студентов, заключивших с департаментом договоры о целевом обучении установлена мера поддержки в размере 1 500 рублей в месяц. Студентам четвертого и пятого курсов, которые показывают отличные результаты в обучении полагается ежемесячная выплата до 3 000 рублей.