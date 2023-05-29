Тюменским студентам-айтишникам регион будет доплачивать к стипендии до 3 тысяч рублей

Posted 29 мая 12:23
Published 29 мая 12:23
Modified Вчера, 23:35
Updated Вчера, 23:35
«Прием на целевое обучение направлен на удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности для нужд Тюменской области», — пояснили в профильном ведомстве.
Департамент, который выступает в качестве заказчика, заключает договоры о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по специальностям:
Постановлением правительства Тюменской области в 2023 году для студентов, заключивших с департаментом договоры о целевом обучении установлена мера поддержки в размере 1 500 рублей в месяц. Студентам четвертого и пятого курсов, которые показывают отличные результаты в обучении полагается ежемесячная выплата до 3 000 рублей.
Претенденты на заключение договоров о целевом обучении в 2023 году будут определены конкурсным отбором.