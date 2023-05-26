ФОМС: Система ОМС нацелена на развитие превентивной медицины

По словам первого замминистра здравоохранения РФ Владимира Зеленского, роль страховых представителей в системе ОМС является очень важной. Он заявил, что российская система здравоохранения направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет. Этим объясняются и ожидания от системы ОМС, содержащей набор инструментов по адресному сопровождению застрахованных и по работе с недообследованными пациентами.