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ФОМС: Система ОМС нацелена на развитие превентивной медицины

26 мая 2023, 14:11
Фото: 1MI
Согласно данным ФФОМС, за минувший год профосмотры прошли почти 52 млн россиян. Это на 0,2% превышает количество граждан, подлежащих таким осмотрам. По сравнению с 2021 годом охват населения профилактическими мероприятиями вырос на 39%.

Эти данные были озвучены зампредом ФФОМС Ириной Соколовой в ходе круглого стола по вопросам медстрахования, который состоялся в российской столице в рамках Международной конференции по страхованию.

Как сообщают “Новые Известия”, в течение последних нескольких лет система ОМС направлена на развитие превентивной медицины, благодаря которой удается выявлять заболевания на ранних стадиях.

По словам Ирины Соколовой, каждый год происходит расширение программ профилактических мероприятий в рамках ОМС. Список исследований, которые проводятся в рамках скрининга злокачественных новообразований, тоже активно пополняется. Система нацелена на оказание медицинской помощи гражданам с хроническими заболеваниями, на выявление осложнений и обострений.

С 2018 года растет объем медицинской помощи по направлению диспансеризации, которую за минувший год прошли 23 млн человек. Из них по программе углубленной диспансеризации обследовались свыше 6 млн граждан. Также возрос объем оказания медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Как сообщил Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, система ОМС активно движется в направлении персонифицированного оказания медицинских услуг, усиления адресного сопровождения, в том числе в рамках диспансерного наблюдения хронических больных, а также раннего выявления болезней и профилактики осложнений.

По словам первого замминистра здравоохранения РФ Владимира Зеленского, роль страховых представителей в системе ОМС является очень важной. Он заявил, что российская система здравоохранения направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет. Этим объясняются и ожидания от системы ОМС, содержащей набор инструментов по адресному сопровождению застрахованных  и по работе с недообследованными пациентами.

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