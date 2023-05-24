The Lord of the Rings: Gollum выходит в России в июне

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Однако, задержка в выпуске игры объясняется логистическими причинами. В настоящее время такие носители ввозятся в страну через параллельный импорт, что заметно увеличивает время доставки до российских магазинов. Несмотря на это, фанаты саги с нетерпением ожидают появления игры на прилавках.
The Lord of the Rings: Gollum - это увлекательное приключение, в котором игроки смогут окунуться в мир Средиземья и испытать на себе удивительные приключения главного героя - Голлума. Игра представляет собой уникальный проект, в котором внимание уделено личности и истории этого знакового персонажа из вселенной "Властелин колец". Фанаты саги с нетерпением ожидают возможности погрузиться в глубину его мира и узнать больше о его прошлом и приключениях.
Кроме того, ритейлеры также обещают предоставить информацию о том, как игроки смогут скачать игру и получить доступ к ней. Более подробные сведения можно найти в материале "Известий".