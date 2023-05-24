The Lord of the Rings: Gollum выходит в России в июне

The Lord of the Rings: Gollum - это увлекательное приключение, в котором игроки смогут окунуться в мир Средиземья и испытать на себе удивительные приключения главного героя - Голлума. Игра представляет собой уникальный проект, в котором внимание уделено личности и истории этого знакового персонажа из вселенной "Властелин колец". Фанаты саги с нетерпением ожидают возможности погрузиться в глубину его мира и узнать больше о его прошлом и приключениях.