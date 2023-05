The Lord of the Rings: Gollum выходит в России в июне

Фанаты саги "Властелин колец" с нетерпением ждут самый ожидаемый игровой релиз - The Lord of the Rings: Gollum. Как сообщают ритейлеры, игра появится в России в июне, хотя мировая премьера запланирована на 25 мая. Дисковые издания для консолей PlayStation и Xbox будут доступны для покупки.