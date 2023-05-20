Акции «Яндекса» показали рост после сообщений о сделке с Потаниным и Алекперовым

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Forbes со ссылкой на свои источники утверждает, что бизнесмены приобретут только экономическую долю компании. Что касается «голосующего контроля», то он останется за менеджерской командой «Яндекса». Для этого будет создан специальный фонд, пишет expert.ru.
Аналитики отметили позитивную реакцию рынка на новости о продаже пакета акций. В моменте они торговались по 2285 рублей за единицу, что на 12,4% выше уровня открытия.
Инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в эфире BFM заявил, что предложение со стороны таких крупных игроков, как Потанин и Алекперов, даст дополнительные точки роста, он отметил, что рынок надеется на лучшее.
Ещё один собеседник «Эксперта» из инвестсообщества рассказал, что мгновенный рост котировок IT-компании обусловлен не только информацией о самой сделке, здесь важна и репутация потенциальных покупателей.
Напомним, в 2022 году Владимир Потанин купил «Тинькофф», долю французского Societe Generale в «Росбанке» и IT-компанию «Рексофт». Все эти структуры продолжают работу на российском рынке.
В свою очередь, «Лукойл», примерно треть которого находится в собственности Алекперова, по итогам прошлого года выплатил 438 рублей на акцию, это без учета промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 256 рублей на акцию.
Согласно данным СМИ, на следующей неделе это предложение обсудят в Нидерландах, в штаб-квартире материнской компании Yandex N.V.
Редакция «Эксперта» связалась со специалистами пресс-службы «Интерроса» по поводу комментариев о возможной сделке, но не получила их.