Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Подготовиться к ЕГЭ можно и за короткий срок, если обстоятельства выпускника в 2023 году сложились соответствующим образом. Безусловно, более эффективный и разумный подход — начинать готовиться к экзаменам по нужным предметам за год или хотя бы за полгода, однако при грамотном и спланированном подходе достичь результата можно и быстрее.
Опыт многих выпускников 2022, 2021 годов показывает, что дисциплинированность, ответственность и нацеленность на результат позволяют подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике, обществознанию и другим предметам даже за пару месяцев, причем эффективно. Однако действовать нужно по заранее составленному плану, не отступая от него. Можно и даже желательно пользоваться помощью репетиторов, найти экспресс-курсы, которые есть в Тюмени, либо заниматься самостоятельной подготовкой, используя все доступные инструменты и возможности.
Не следует думать, что эффективно подготовиться к ЕГЭ в 2023 году можно только при участии репетитора. Многие выпускники из Тюмени выбрали для себя вариант самостоятельной подготовки, считая его не менее результативным. Однако стоит отметить, что при подготовке в таком формате нужны железная дисциплина и четко расписанная программа.
Заниматься необходимо регулярно, ведь на счету буквально каждый день. В соответствии с заранее составленным планом нужно решать задачи, выполнять задания, устранять выявленные ошибки, отрабатывать проблемные места и восполнять пробелы. Не следует забывать и об отдыхе, который выпускнику необходим для поддержания сил и возможности заниматься продуктивно.
Перед тем как приступить к самостоятельным занятиям, выпускнику желательно проверить себя и получить представление об уровне своей готовности к сдаче ЕГЭ. В Тюмени это можно сделать буквально не выходя из дома — дистанционно. Тестирование проводится в электронном формате, на базе центров независимой диагностики. Плюс прохождения тестирования в таких центрах в том, что условия, в которых проводится проверка, практически в точности повторяют те, в которых проводятся реальные экзамены. Это позволяет выпускнику морально подготовиться к ЕГЭ, понять, как осуществляется весь процесс.
По итогам тестирования выпускники получают исчерпывающую информацию о своей готовности к ЕГЭ в 2023 году, в том числе о слабых местах, которые необходимо подтянуть и отработать, о пробелах, которые желательно восполнить. Также юноши и девушки начинают понимать, по каким критериям оцениваются работы.
Пройти проверочное тестирование перед ЕГЭ в 2023 году ученики школ Тюмени могут дистанционно, обратившись в центры «ИнПро» и «Мои достижения». Также тестирования проводятся на базе ресурса МЦКО (Московский центр качества образования). Проверочные услуги необходимо оплатить, однако траты не будут напрасными: у школьников есть возможность получить комментарии по своим работам от экспертов и членов комиссий, принимающих ЕГЭ в 2023 году.
В 2023 году выпускник, решивший готовиться к ЕГЭ самостоятельно, может пользоваться полезными ресурсами для выполнения заданий и их проверки. Практика показывает, что подготовка с использованием таких сайтов может быть не менее результативной, чем индивидуальные занятия с репетиторами.
В 2022 году и в предыдущие годы выпускники активно использовали в рамках подготовки к ЕГЭ различные сервисы и цифровые ресурсы и остались довольны. В частности, из множества сайтов можно выбрать и универсальные, и узкопрофильные, на которых можно решать задания по конкретным предметам: биологии, физике, истории, иностранному языку.
Ресурс хорошо известен российским выпускникам — многие юноши и девушки предпочитают готовиться к ЕГЭ именно с его помощью. На сайте, в отличие от других ресурсов, нет готовых решений и выполненных заданий — ресурс больше заточен на проверку знаний учеников. Все задания, которые представлены на сайте, дополнены пояснениями и разъяснениями.
На «Решу ЕГЭ» есть как теоретические, так и практические материалы по основным предметам: русский язык, обществознание, математика и по другим.
На ресурсе «Бингоскул» в 2023 году можно найти большое количество теоретических материалов и актуальных тестовых заданий и задач из ЕГЭ. Многие ученики отмечают удобство ресурса и эффект от его использования, в том числе по принципу цифрового тренажера. Для подготовки к ЕГЭ этот вариант может стать оптимальным, особенно если речь идет о самостоятельной подготовке.
На ресурсе ученики могут выбрать один из нескольких вариантов подготовки — ускоренный курс или стандартный. Стандартный курс предполагает углубление в предмет, детальное изучение теоретического материала, тогда как в рамках ускоренного курса ученики уделяют максимум времени практике, а именно — выполнению заданий и решению задач с последующим оперативным разбором.
Сайт ФИПИ предоставляет цифровой банк задач и заданий по основным дисциплинам ЕГЭ, причем доступ открыт каждому. Плюс ресурса в том, что размещенные на нем материалы подготовлены авторами и составителями КИМ. Таким образом, все особенности формата ЕГЭ в этих заданиях уже учтены.
На ресурсе ФИПИ представлены базовые, типовые и даже нестандартные варианты заданий, задач по разным предметам, включая обществознание, русский язык, иностранный язык. Кроме того, на сайте есть лекции преподавателей в формате видеозаписей, другие материалы, которые могут быть полезны выпускнику при подготовке к ЕГЭ в 2023 году.
Удобный и понятный сайт, возможности которого высоко ценят выпускники, занятые подготовкой к ЕГЭ. На ресурсе собраны задачи, задания по предметам, предусмотренным школьной программой, это и математика, и русский язык, и физика, и другие. Стоит отметить, что доступ к опциям и базам сайта осуществляется на платной основе, однако совершенно бесплатно можно пройти тестирование для стартовой оценки знаний.
Услуги предоставляются по разным тарифам. К примеру, за комплексную проверку сочинения и работы по русскому языку нужно будет заплатить около 500 рублей, однако это будет глубокая и детальная проверка с анализом.
Один из наиболее удобных сайтов, предназначенных для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. Возможности ресурса — несколько тренажеров, а также курсы, которые проводятся в режиме онлайн и по предварительно составленной с учетом пожеланий выпускника программе.
Использование возможностей сайта платное, однако ученик может определиться с конкретным блоком заданий и задач в соответствии с нужным предметом и пройти бесплатное тестирование — так он определит уровень своей подготовки и будет знать, с чего начинать.
На ресурсе «ЕГЭ Максимум» собраны лекции преподавателей в виде записей, актуальные тесты, сборники задач и заданий. Сайт подойдет для тех, кто занимается подготовкой к ЕГЭ по математике в 2023 году, — ресурс посвящен только одному предмету. Таким образом, ученик имеет возможность максимально глубоко и плотно погрузиться в предмет, получить доступ к нестандартным задачам.
Для общения, обсуждения различных вопросов на сайте создан раздел «Форум», где ученики могут обмениваться мнениями с преподавателями, задавать им свои вопросы.
Сайт «Спадило» ориентирован на тех выпускников, которым в рамках подготовки к ЕГЭ в 2023 году нужна теория. На ресурсе представлены внушительные массивы соответствующих материалов, причем по разным предметам. Изучать ту или иную тему можно по видеолекциям, фильмам.
Кроме того, на «Спадило» представлены и задачи, которые выпускник при подготовке к ЕГЭ может решать, консультируясь с преподавателями и помощниками в режиме онлайн.
Сайт «Экзамер» также оптимален для подготовки к ЕГЭ в 2023 году, если выпускник самостоятельно решает задачи и штудирует теорию. Для закрепления полученных знаний на ресурсе представлены интерактивные тренажеры, также есть возможность пройти несколько онлайн-курсов — занятия будут проводиться индивидуально, согласно плану, с обязательной оценкой знаний со стороны экспертов.
Сайт платный, однако для начала работы с ним можно на бесплатной основе пройти проверочное тестирование.