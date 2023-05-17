Перед тем как приступить к самостоятельным занятиям, выпускнику желательно проверить себя и получить представление об уровне своей готовности к сдаче ЕГЭ. В Тюмени это можно сделать буквально не выходя из дома — дистанционно. Тестирование проводится в электронном формате, на базе центров независимой диагностики. Плюс прохождения тестирования в таких центрах в том, что условия, в которых проводится проверка, практически в точности повторяют те, в которых проводятся реальные экзамены. Это позволяет выпускнику морально подготовиться к ЕГЭ, понять, как осуществляется весь процесс.