Тюменский вандал похитил цветы с клумбы для дамы сердца

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Вандала заметили на улице Профсоюзной, 30.
«Вчера ночью неизвестный и невоспитанный, видимо, гражданин оборвал все цветы и перетоптал все грядки. За грядками ухаживает престарелая женщина», — сообщил очевидец.
В комментариях подписчики предположили, что молодой человек собирал бесплатный букет для возлюбленной. Некоторые предложили распечатать его фото и обклеить ими подъезды, чтобы страна знала таких «джентельменов» в лицо.
Ранее «Наш город» писал, что на знаменитой улице Дзержинского высадят более 5 тысяч многолетних растений.