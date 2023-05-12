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Тюменский вандал похитил цветы с клумбы для дамы сердца

12 мая 2023, 02:18
Фото: 1MI

Тюменец украл цветы возле жилого дома, за которыми ухаживала пенсионерка

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба, что неизвестный гражданин испортил ухоженный цветник возле жилого дома в центре Тюмени.
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Вандала заметили на улице Профсоюзной, 30.

«Вчера ночью неизвестный и невоспитанный, видимо, гражданин оборвал все цветы и перетоптал все грядки. За грядками ухаживает престарелая женщина», — сообщил очевидец.

В комментариях подписчики предположили, что молодой человек собирал бесплатный букет для возлюбленной. Некоторые предложили распечатать его фото и обклеить ими подъезды, чтобы страна знала таких «джентельменов» в лицо.

Ранее «Наш город» писал, что на знаменитой улице Дзержинского высадят более 5 тысяч многолетних растений.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Цветы#Растения#Жалоба#Тюменцы#Новости тюмени
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