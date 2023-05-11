Ученые проведут моделирование полета на Луну

В рамках эксперимента запланировано проведение от 50 до 80 исследований. Специалисты, которые руководят экспериментом, считают, что наиболее важно изучить психологическое состояние членов экипажа во время длительного путешествия в замкнутом пространстве. Один из ответственных за проект SIRIUS врачей, Арслан Ниязов, объясняет, что в малых группах, таких как будущие космические экспедиции, возможности замены участников ограничены. В случае выхода из строя одного члена экипажа, это может привести к катастрофическим последствиям для всех.