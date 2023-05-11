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Ученые проведут моделирование полета на Луну

11 мая 2023, 11:11
Ученые из Института медико-биологических проблем получили заявки на участие в программе SIRIUS-23, самом продолжительном этапе эксперимента по моделированию полета на Луну.

Этот этап начнется в ноябре 2023 года и продлится один год. Шестеро участников проведут время в изолированном блоке, который имитирует космический корабль, где они будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции, включая полет к спутнику, посадку спускаемого модуля и выход на поверхность Луны, пишут Известия.

В рамках эксперимента запланировано проведение от 50 до 80 исследований. Специалисты, которые руководят экспериментом, считают, что наиболее важно изучить психологическое состояние членов экипажа во время длительного путешествия в замкнутом пространстве. Один из ответственных за проект SIRIUS врачей, Арслан Ниязов, объясняет, что в малых группах, таких как будущие космические экспедиции, возможности замены участников ограничены. В случае выхода из строя одного члена экипажа, это может привести к катастрофическим последствиям для всех.

Российские космонавты планируют высадиться на Луну в 2030 году, как объявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. До этого, ученые намерены провести серию годовых изоляционных экспериментов.

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