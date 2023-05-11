Ученые проведут моделирование полета на Луну

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Этот этап начнется в ноябре 2023 года и продлится один год. Шестеро участников проведут время в изолированном блоке, который имитирует космический корабль, где они будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции, включая полет к спутнику, посадку спускаемого модуля и выход на поверхность Луны, пишут Известия.
В рамках эксперимента запланировано проведение от 50 до 80 исследований. Специалисты, которые руководят экспериментом, считают, что наиболее важно изучить психологическое состояние членов экипажа во время длительного путешествия в замкнутом пространстве. Один из ответственных за проект SIRIUS врачей, Арслан Ниязов, объясняет, что в малых группах, таких как будущие космические экспедиции, возможности замены участников ограничены. В случае выхода из строя одного члена экипажа, это может привести к катастрофическим последствиям для всех.
Российские космонавты планируют высадиться на Луну в 2030 году, как объявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. До этого, ученые намерены провести серию годовых изоляционных экспериментов.