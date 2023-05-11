Денис Сафин: «Уральская Сталь» принимает активное участие в развитии Оренбуржья

Начальник отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов сказал, что среда имеет важное значение для формирования отношения людей к месту проживания. Он отметил, что его бюро готово помогать комбинату в реализации идей. Также он подсказал, что можно использовать новые цветовые решения, которые смогут преобразить не только комбинат, но и город в целом.