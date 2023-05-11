Денис Сафин: «Уральская Сталь» принимает активное участие в развитии Оренбуржья

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По словам Сафина, градообразующие предприятия должны прилагать значительные усилия для предотвращения утечки кадров. «Уральская Сталь» реализует профориентационные стратегии, инвестирует средства в улучшение условий труда и в развитие городской среды, пишет expert.ru.
Генеральный директор «Уральской Стали» сообщил, что с 2021 по конец 2023 года на развитие города комбинат направит 970 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию учебных и спортивных заведений. Кроме этого, будут реконструированы бассейн и городская баня.
На оздоровление сотрудников и членов их семей, а также ветеранов производства выделяется свыше миллиарда рублей. Часть средств пойдёт на оздоровление детей в летних лагерях и санаторно-курортное лечение. Помимо этого, будут организованы профилактические медосмотры работников на комбинате. Наконец, Сафин анонсировал и ежегодное инвестирование зарплаты сотрудников комбината на 10%.
Что касается профориентации, то эта работа в Новотроицке начинается с 7-го класса, на эти цели ежегодно выделяется свыше 80 млн рублей. Студенты Новотроицкого филиала МИСИС получают именные стипендии от комбината. Есть договорённости с другими высшими и средними специальными учебными заведениями. Также студенты участвуют в производственно-образовательных группах, им гарантирована занятость до 2030 года.
В рамках федпроекта «Профессионалитет» в 2022 году было подготовлено 100 специалистов для комбината, а в 2023 планируется подготовить уже 150 человек.
Начальник отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов сказал, что среда имеет важное значение для формирования отношения людей к месту проживания. Он отметил, что его бюро готово помогать комбинату в реализации идей. Также он подсказал, что можно использовать новые цветовые решения, которые смогут преобразить не только комбинат, но и город в целом.