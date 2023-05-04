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Posted 4 мая 12:45

Published 4 мая 12:45

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

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В Самаре зафиксировали наибольшее число случаев загрязнения воздуха в 2022

4 мая 2023, 12:45
В 2022 году в России число инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха сократилось в два раза. При этом большая часть из них произошла в Самаре. В Норильске же, наоборот, негативное воздействие предприятий снизилось до минимума.

Как говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанном на основе данных Росгидромета, в 2022 году было зафиксировано 209 инцидентов с загрязнением воздуха, пишет expert.ru.

Авторы исследования отмечают, что ранее выявлялось меньше таких случаев ввиду отсутствия достаточного количества автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферы. Так, в 2021 году в Норильске установили новые автоматизированные системы контроля качества воздуха. После этого число регистрируемых инцидентов выросло, а потом пошло на спад и достигло своего минимума.

Загрязняющими воздух веществами являются бензпирен, сероводород, диоксид серы, оксид углерода, свинец, диоксид азот.

По итогам прошлого года количество случаев экстремально высокого загрязнения сократилось с 37 до 8, то есть почти в пять раз. Число инцидентов высокого загрязнения, которых всегда фиксировалось больше, упало с 386 до 201, то есть почти в два раза.

Больше всего инцидентов (60) было выявлено в Самаре. Каждый пятый случай произошел в Иркутской области. Два случая выброса вредных веществ высокой концентрации были выявлены в Дзержинске Нижегородской области, еще два - в Магнитогорске Челябинской области. Особо масштабные инциденты, которые распространились на обширные территории, произошли в Омской и Саратовской областях, а также одновременно в трех регионах Поволжья.

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