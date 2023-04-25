МТС улучшила связь для дачников в районе Верхнего Бора, Казарово, Тобольского тракта

МТС расширила покрытие и увеличила скорость интернета в микрорайоне Верхний Бор, где помимо частной застройки расположены дачные участки горожан. Связь улучшилась и в близлежащих садовых товариществах «Надежда», «Ямбург», «Самотлор». Высокоскоростной интернет стал доступен в СНТ «Речник», «Романтик», «Мебельщик-2», коттеджном поселке «Грин Парк» на Тобольском тракте, а также на территории многочисленных дачных сообществ между микрорайоном Казарово и Окружной дорогой.