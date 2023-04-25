МТС улучшила связь для дачников в районе Верхнего Бора, Казарово, Тобольского тракта

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
МТС расширила покрытие и увеличила скорость интернета в микрорайоне Верхний Бор, где помимо частной застройки расположены дачные участки горожан. Связь улучшилась и в близлежащих садовых товариществах «Надежда», «Ямбург», «Самотлор». Высокоскоростной интернет стал доступен в СНТ «Речник», «Романтик», «Мебельщик-2», коттеджном поселке «Грин Парк» на Тобольском тракте, а также на территории многочисленных дачных сообществ между микрорайоном Казарово и Окружной дорогой.
Тюменские дачники смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, делиться фотографиями посадок и первого урожая через мессенджеры даже в периоды повышенной нагрузки на сеть. В этих районах мобильный интернет позволит смотреть фильмы в высоком разрешении, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет.
«На майских праздниках мы ожидаем резкое увеличение числа дачников в пригороде Тюмени. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети, чтобы горожане смогли комфортно отдыхать, иметь доступ к интернет-сервисам, которыми они привыкли пользоваться дома, и оставаться на связи. Сегодня мобильный интернет МТС 4G доступен в большинстве популярных дачных массивов Тюменского района. И дальше с развитием новых коттеджных поселков зона покрытия МТС будет активно расширяться», − отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
В 2022 году оператор связи улучшил работу сети в микрорайоне Рощино у Окружной дороги, СО «Петровский остров», «Медик» в микрорайоне Березняковский, «Незабудка» на Салаирском тракте и поселке Андреевский.