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МТС улучшила связь для дачников в районе Верхнего Бора, Казарово, Тобольского тракта

25 апреля 2023, 12:18
Фото: Shutterstock
Компания МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 20 СНТ в пригороде Тюмени. Была улучшена работа сети LTE с помощью установки нового оборудования. Скорость передачи данных увеличилась до 25%.
Фото: Shutterstock

МТС расширила покрытие и увеличила скорость интернета в микрорайоне Верхний Бор, где помимо частной застройки расположены дачные участки горожан. Связь улучшилась и в близлежащих садовых товариществах «Надежда», «Ямбург», «Самотлор». Высокоскоростной интернет стал доступен в СНТ «Речник», «Романтик», «Мебельщик-2», коттеджном поселке «Грин Парк» на Тобольском тракте, а также на территории многочисленных дачных сообществ между микрорайоном Казарово и Окружной дорогой.

Тюменские дачники смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, делиться фотографиями посадок и первого урожая через мессенджеры даже в периоды повышенной нагрузки на сеть. В этих районах мобильный интернет позволит смотреть фильмы в высоком разрешении, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет.

«На майских праздниках мы ожидаем резкое увеличение числа дачников в пригороде Тюмени. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети, чтобы горожане смогли комфортно отдыхать, иметь доступ к интернет-сервисам, которыми они привыкли пользоваться дома, и оставаться на связи. Сегодня мобильный интернет МТС 4G доступен в большинстве популярных дачных массивов Тюменского района. И дальше с развитием новых коттеджных поселков зона покрытия МТС будет активно расширяться», − отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

 В 2022 году оператор связи улучшил работу сети в микрорайоне Рощино у Окружной дороги, СО «Петровский остров», «Медик» в микрорайоне Березняковский, «Незабудка» на Салаирском тракте и поселке Андреевский.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Связь#Сотовая связь#Мобильная связь
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