nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Изображение материала

Жители Тюменской области стали больше качать в ЗАГСах

19 апреля 2023, 10:25
Фото: Мегафон
Молодожены и гости свадеб в Тюменской области стали чаще делиться фото и видеоматериалами со свадебных церемоний. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по мобильной активности абонентов во дворцах бракосочетания.

Рост составил 15% по сравнению с началом прошлой весны. Самыми интернет-активными гостями, по данным статистики, оказались посетители государственных учреждений в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. На эти точки приходится наибольшее число трафика в среднем на одного гостя торжественного мероприятия. Меньше всего на соцсети и мессенджеры во время церемоний отвлекались в ЗАГСах Тюмени – здесь на одного человека приходится наименьшее число мегабайтов.

Самым популярным мессенджером для отправки фотографий и видео со свадеб стал Telegram, среди соцсетей лидерство держит Вконтакте.

Посетители также стали чаще разговаривать до и после записи актов гражданского состояния. Общаться по мобильному телефону, как раз, особенно любят жители столицы региона – тюменцы.

#Александр Мязин#Работа#Деньги
Подпишитесь
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской
Сегодня, 06:46
«Страшно, очень страшно»: тюменцев с утра напугали выстрелы
Сегодня, 07:14
«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам
Сегодня, 02:17
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Сегодня, 06:06
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
Сегодня, 09:03
Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов
Сегодня, 03:32