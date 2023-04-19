Жители Тюменской области стали больше качать в ЗАГСах

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Рост составил 15% по сравнению с началом прошлой весны. Самыми интернет-активными гостями, по данным статистики, оказались посетители государственных учреждений в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. На эти точки приходится наибольшее число трафика в среднем на одного гостя торжественного мероприятия. Меньше всего на соцсети и мессенджеры во время церемоний отвлекались в ЗАГСах Тюмени – здесь на одного человека приходится наименьшее число мегабайтов.
Самым популярным мессенджером для отправки фотографий и видео со свадеб стал Telegram, среди соцсетей лидерство держит Вконтакте.
Посетители также стали чаще разговаривать до и после записи актов гражданского состояния. Общаться по мобильному телефону, как раз, особенно любят жители столицы региона – тюменцы.