Жители Тюменской области стали больше качать в ЗАГСах

Рост составил 15% по сравнению с началом прошлой весны. Самыми интернет-активными гостями, по данным статистики, оказались посетители государственных учреждений в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. На эти точки приходится наибольшее число трафика в среднем на одного гостя торжественного мероприятия. Меньше всего на соцсети и мессенджеры во время церемоний отвлекались в ЗАГСах Тюмени – здесь на одного человека приходится наименьшее число мегабайтов.