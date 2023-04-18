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Директор коммерческой компании в Тюменской области предстанет перед судом

18 апреля 2023, 10:10
Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 109 миллионов рублей.

Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба Следственного комитета Тюменской области. По данным следствия, глава компании, которая занималась производством нефтепромыслового оборудования и металлических конструкций, намеренно фальсифицировал налоговые декларации. Обвиняемый, который отвечал за финансово-хозяйственную деятельность организации, организовал отражение ложных сведений о взаимоотношениях с контрагентами в бухгалтерской и налоговой отчетности с января 2016 по март 2019 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. На имущество обвиняемого наложен арест. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, - пишет tumen.kp.ru.

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