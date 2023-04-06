В России запустили проект по финграмотности

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Как отметил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев, создание игры по развитию финансовой грамотности является важным ввиду появления огромного количества новых банковских услуг и экономических инструментов. По его словам, проект «МыСчитаем» «позволит сформировать здоровые привычки финансового поведения, вести накопления и эффективнее планировать свой бюджет, в том числе для улучшения жилищных условий».
Игрокам будет предложено выполнить более 100 заданий. Они разделены на семь блоков: выбор финансовой цели, планирование личного и семейного бюджета, устойчивое потребление, управление расходами, налоги, банковские продукты и финансовая безопасность, помощь государства и способы защиты своих прав. За успехи при выполнении заданий будут начисляться очки в рейтинге, а также баллы в сервисе «Другое Дело». Потом их можно будет обменять на призы от партнеров проекта, в числе которых ВТБ, Росбанк, Банк ДОМ.РФ, банк "Центр-Инвест", "Росгосстрах Жизнь", группа «Эталон», Touch. Список призов будет размещен на платформе «Другое Дело».
Уточняется, что победителей игры выберут из участников, которые набрали больше всего очков рейтинга.
Также во время игры станут понятны возможности по накоплению первоначального взноса по ипотеке. По данным аналитиков ДОМ.РФ и ВЦИОМ, сегодня чаще всего люди уплачивают первый взнос из своих накоплений (63%). Он составляет 35 - 40% от стоимости жилья. Еще 22% граждан при первом взносе тратят деньги с продажи предыдущего жилья. Материнский капитал используют 12% опрошенных, а потребительские кредиты — до трех процентов заемщиков.
Замглавы департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев отметил, что подобные игровые механики планируется распространять и на другие сферы. По его словам, их будут применять для дальнейшей популяризации знаний о способах ведения личных финансов, борьбы с мошенниками и современных финансовых продуктах. Яковлев считает, что изучение финансовой грамотности не должно занимать много времени, но должно идти непрерывно, принося пользу семейному бюджету.
«Сейчас мы интегрируем этот тезис в новую Стратегию формирования финансовой культуры граждан до 2030 года», - добавил он.
Проект прокомментировал и первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. Он заявил, что платформа через свои проекты стремится предоставить молодежи как можно больше возможностей для развития.
«Финансовая грамотность — это знания, которые необходимы любому человеку не только для построения карьеры, но и в обычной жизни. Мы решили создать спецпроект, который облегчит понимание собственных финансовых целей, вопросов планирования бюджета и управления расходами через привычный и понятный молодым людям формат игры», — сказал он.
Подробная информация о программе онлайн-проекта «МыСчитаем» представлена по ссылке.