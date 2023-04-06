В России запустили проект по финграмотности

Игрокам будет предложено выполнить более 100 заданий. Они разделены на семь блоков: выбор финансовой цели, планирование личного и семейного бюджета, устойчивое потребление, управление расходами, налоги, банковские продукты и финансовая безопасность, помощь государства и способы защиты своих прав. За успехи при выполнении заданий будут начисляться очки в рейтинге, а также баллы в сервисе «Другое Дело». Потом их можно будет обменять на призы от партнеров проекта, в числе которых ВТБ, Росбанк, Банк ДОМ.РФ, банк "Центр-Инвест", "Росгосстрах Жизнь", группа «Эталон», Touch. Список призов будет размещен на платформе «Другое Дело».