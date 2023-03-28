Бывший наставник клуба РПЛ может возглавить «ПСЖ»

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на итальянские СМИ.
Отмечается, что бывший тренер «Зенита» нравится как игрок президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Владелец команды из столицы Франции видит в Манчини специалиста, который умеет работать с чемпионскими клубами.
Кроме того, Нассеру Аль-Хелаифи симпатизирует атакующий стиль команд Роберто. Также в «ПСЖ» не исключают вариант с назначением Жозе Моуриньо на пост главного тренера.
Манчини в «Зените» не смог завоевать трофеев. Сейчас он руководит сборной Италии.