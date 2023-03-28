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Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Бывший наставник клуба РПЛ может возглавить «ПСЖ»

28 марта 2023, 19:32
«ПСЖ» готов предложить контракт Роберто Манчини.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что бывший тренер «Зенита» нравится как игрок президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Владелец команды из столицы Франции видит в Манчини специалиста, который умеет работать с чемпионскими клубами.

Кроме того, Нассеру Аль-Хелаифи симпатизирует атакующий стиль команд Роберто. Также в «ПСЖ» не исключают вариант с назначением Жозе Моуриньо на пост главного тренера.

Манчини в «Зените» не смог завоевать трофеев. Сейчас он руководит сборной Италии.



#Спорт
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