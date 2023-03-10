Помимо нескольких ступеней водоподготовки и фильтрации, на водоочистных сооружениях

вода дважды обеззараживается: перед очисткой и перед подачей в распределительную

сеть. В Тюмени при обеззараживании воды применяется гипохлорит, бактерицидные

свойства и механизм действия которого аналогичны хлору. Гипохлорит препятствует

распространению бактерий и микроорганизмов, обладает длительным действием и

защищает воду на всем пути следования от водоочистных сооружений до крана

потребителя, гарантируя ее безопасность. Кстати, вырабатывают гипохлорит из обычной

поваренной соли с использованием специальной установки на сооружениях водоподготовки «Росводоканал Тюмень».