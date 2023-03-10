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Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В «Росводоканал Тюмень» ответили на три популярных вопроса

10 марта 2023, 10:00
Фото: Росодоканал по Тюменской области

Тюменцы опасаются добавления опасных гормонов и антибиотиков в воду из-под крана

Специалисты тюменского Росводоканала ответили на самые популярные вопросы тюменцев.
Сюжет
Тюмень

Правда ли в питьевую воду добавляются гормоны и антибиотики?

«Мы никогда не добавляли и не будем добавлять в воду какие-либо гормоносодержащие добавки и антибиотки. Это не соответствует нашим техническим регламентам и проектным решениям. Кроме того, это противоречит системе водоподготовки в населенных пунктах», -прокомментировал главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

Качество воды на всех этапах водоподготовки в резервуарах чистой воды и в
распределительной сети контролирует аккредитованная лаборатория тюменского
водоканала. Непрерывный мониторинг работы ресурсоснабжающей организации ведет и
управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как пояснила начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской
области Надежда Токарева, никаких рекомендаций о введении в питьевую воду гормонов и
антибиотиков не поступало. Наоборот, разработан план мероприятий по усилению контроля за содержанием данных веществ как в природной, так и в питьевой воде.

Фото: 1MI

Могут ли в воде из-под крана находиться какие-либо микроорганизмы, возбудители
заболеваний или гельминты?

Помимо нескольких ступеней водоподготовки и фильтрации, на водоочистных сооружениях
вода дважды обеззараживается: перед очисткой и перед подачей в распределительную
сеть. В Тюмени при обеззараживании воды применяется гипохлорит, бактерицидные
свойства и механизм действия которого аналогичны хлору. Гипохлорит препятствует
распространению бактерий и микроорганизмов, обладает длительным действием и
защищает воду на всем пути следования от водоочистных сооружений до крана
потребителя, гарантируя ее безопасность. Кстати, вырабатывают гипохлорит из обычной
поваренной соли с использованием специальной установки на сооружениях водоподготовки «Росводоканал Тюмень».

Фото: 1MI

Вреден ли хлор?

Содержание хлора в питьевой воде регламентируется международными и национальными
нормативами. Тюменцы получают воду с концентрацией свободного хлора - от 0,3 до 0,5
мг/л (это требования СанПиН). Такое количество безвредно для человека и достаточно для
обеспечения безопасности воды. Если оставить воду на полтора часа в открытом сосуде, то
запах хлора полностью улетучится.

#Алиса Вернер#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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