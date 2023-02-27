От бумаги до стекла: сколько времени нужно на разложение отходов

Все, что человек использует в быту, может оказаться вне мусорного контейнера — случайно или умышлено. Привычные вещи будут очень долго гнить и загрязнять природу. Например, губка для посуды не долговечна в применении, но в природе разлагается до 200 лет. На «исчезновение» одноразового подгузника уйдет порядка 500 лет, а выброшенный мимо урны окурок «проживет» около 3-х лет.