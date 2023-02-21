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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Жительница Тюмени помогает садоводам получать богатый урожай

Сегодня, 09:27
В Тюменской области местная жительница Нина Щербакова на своем приусадебном участке выращивает различные культуры, творит и экспериментирует.

Она открыла бизнес посвященный садоводству и огородничеству. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Женщина проводит семинары для садоводов региона. Она сотрудничает с Информационно-библиотечным центром города Тюмени. Сначала тюменка вела клуб «Умный дачник». Со временем последний перерос в «Школу садовода».

В настоящее время Нина Щербакова стала заместителем председателя регионального отделения Союза садоводов России. К ней обращаются  местные садоводы. Женщина дает им полезные советы, которые работают. В итоге люди собирают богатый урожай.

Нина Щербакова советует дачникам внимательно следить за растениями. Их нужно вовремя лечить от болезней и вредителей, тщательно контролировать процесс роста и развития культур.

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