Жительница Тюмени помогает садоводам получать богатый урожай

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Она открыла бизнес посвященный садоводству и огородничеству. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Женщина проводит семинары для садоводов региона. Она сотрудничает с Информационно-библиотечным центром города Тюмени. Сначала тюменка вела клуб «Умный дачник». Со временем последний перерос в «Школу садовода».
В настоящее время Нина Щербакова стала заместителем председателя регионального отделения Союза садоводов России. К ней обращаются местные садоводы. Женщина дает им полезные советы, которые работают. В итоге люди собирают богатый урожай.
Нина Щербакова советует дачникам внимательно следить за растениями. Их нужно вовремя лечить от болезней и вредителей, тщательно контролировать процесс роста и развития культур.