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В премии «Агроинвестор года — 2022» победу одержали 19 участников

6 февраля 2023, 17:00
Фото: award.agroinvestor.ru
В Москве состоялась церемония награждения победителей III ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года - 2022». Мероприятие прошло в особняке на Волхонке.

На нем присутствовали представители Минсельхоза, владельцы и руководители ведущих предприятий АПК и крестьянских хозяйств РФ.

Номинантами прошедшего года стали крупные агрохолдинги и небольшие фермерские хозяйства. Всех их объединяло стремление к развитию, росту и процветанию не только своего бизнеса, но и экономики России в целом. Об этом сообщает newsnn.ru.

Благодарность всем участникам за успешные проекты и практики выразили редакция «Агроинвестора» и экспертный совет премии. Лучшими стали 19 финалистов. При этом на сайте премии прошло голосование, по результатам которого был выбран «Человек года в АПК».

Главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко отметила, что 2022 год оказался сложным, ведь аграрии должны были приспосабливаться к новым условиям. Несмотря на это, они смогли нарастить объемы производства, добились новых рекордов и открыли новые рынки. Данная премия подчеркивает важность агропромышленного комплекса и напоминает о роли сельского хозяйства в развитии экономики страны. Ганенко поблагодарила всех, кто подал заявки, и отметила, что каждый из претендентов достоин высокой награды, однако по условиям конкурса необходимо выбирать.

Таким образом, в 9 номинациях победили 19 участников. Полный их список размещен на сайте премии. Следует отметить, что цель мероприятия - популяризация современного бизнеса в АПК, выявление эффективных моделей его ведения и привлечение внимания к ярким проектам и предпринимателям. Официальным информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.



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