В премии «Агроинвестор года — 2022» победу одержали 19 участников

Главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко отметила, что 2022 год оказался сложным, ведь аграрии должны были приспосабливаться к новым условиям. Несмотря на это, они смогли нарастить объемы производства, добились новых рекордов и открыли новые рынки. Данная премия подчеркивает важность агропромышленного комплекса и напоминает о роли сельского хозяйства в развитии экономики страны. Ганенко поблагодарила всех, кто подал заявки, и отметила, что каждый из претендентов достоин высокой награды, однако по условиям конкурса необходимо выбирать.