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Updated Сегодня, 12:52

Организаторы конкурса «Лучник Future» объявили о завершении приема заявок участников

2 февраля 2023, 12:52
В понедельник, 30 января, в Москве завершился прием заявок на всероссийский конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future». Всего отбор прошли 72 команды из 19 городов России.

Участники представили 86 проектов, поскольку на конкурс разрешалось подавать варианты решения нескольких задач. Для этого командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, передает newsnn.ru.

Как рассказала исполнительный директор конкурса Юлия Мохова, география «Лучник Future» расширяется, высокий интерес к конкурсу среди студентов-пиарщиков доказывает его важность в развитии студенческого PR-сообщества.

«Особенно приятно, что среди участников есть знакомые лица – финалисты и даже победители прошлого года», – подчеркнула она.

На следующем этапе эксперты и жюри конкурса должны выбрать лучшие работы. До 15 февраля они проведут онлайн-голосование и после объявят имена финалистов. Лучшие конкурсанты войдут в шорт-лист и представят свои проекты на очных презентациях в Москве.

Напомним, что учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Медиахолдинг 1MI - информационный партнер конкурса.

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