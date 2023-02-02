Организаторы конкурса «Лучник Future» объявили о завершении приема заявок участников

На следующем этапе эксперты и жюри конкурса должны выбрать лучшие работы. До 15 февраля они проведут онлайн-голосование и после объявят имена финалистов. Лучшие конкурсанты войдут в шорт-лист и представят свои проекты на очных презентациях в Москве.