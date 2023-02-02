Организаторы конкурса «Лучник Future» объявили о завершении приема заявок участников

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Участники представили 86 проектов, поскольку на конкурс разрешалось подавать варианты решения нескольких задач. Для этого командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, передает newsnn.ru.
Как рассказала исполнительный директор конкурса Юлия Мохова, география «Лучник Future» расширяется, высокий интерес к конкурсу среди студентов-пиарщиков доказывает его важность в развитии студенческого PR-сообщества.
«Особенно приятно, что среди участников есть знакомые лица – финалисты и даже победители прошлого года», – подчеркнула она.
На следующем этапе эксперты и жюри конкурса должны выбрать лучшие работы. До 15 февраля они проведут онлайн-голосование и после объявят имена финалистов. Лучшие конкурсанты войдут в шорт-лист и представят свои проекты на очных презентациях в Москве.
Напомним, что учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Медиахолдинг 1MI - информационный партнер конкурса.